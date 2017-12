Maltempo, trattori Coldiretti contro ghiaccio e neve

Maltempo, contro ghiaccio e neve in azione i trattori spargisale degli agricoltori di Coldiretti che già dalla scorsa notte sono in azione in diverse parti della Lombardia per liberare e rendere più sicure le strade. Tutto questo in un anno che per la Lombardia è stato fra i più secchi di sempre con il 38% di precipitazioni in meno.

Il record negativo spetta al mese di ottobre, dove è caduta il 63% in meno di acqua. Il risultato – continua la Coldiretti – è che i principali laghi italiani sono in grande difficoltà con i livelli idrometrici ai minimi storici e lo stato di riempimento che varia dal 27,2% per il Garda al 7% per il lago Maggiore e al 5,9% per quello di Como. E non sta meglio il fiume Po che al Ponte della Becca è sceso a -3,3 metri rispetto allo zero idrometrico.

La situazione del più grande fiume italiano – precisa la Coldiretti – è rappresentativa dello stato dei corsi d’acqua lungo tutta la Penisola. In Italia, infatti, mancano almeno 50 miliardi di metri cubi di acqua per effetto di un 2017 straordinariamente siccitoso in cui è caduto circa 1/3 di pioggia in meno nell’ultimo anno, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr.

Non solo dunque disagi e danni, l’arrivo della pioggia e della neve – continua la Coldiretti – è importante per dissetare i campi resi aridi dalla siccità e ripristinare le scorte idriche nei terreni, nelle montagne, negli invasi, nei laghi e nei fiumi a secco. Le precipitazioni però – sottolinea la Coldiretti – per poter essere assorbite dal terreno devono cadere in modo continuo e non violento, mentre gli acquazzoni aggravano i danni provocati dagli allagamenti con frane e smottamenti. A preoccupare – conclude la Coldiretti – sono invece le gelate che possono colpire gli ortaggi di stagione.