Marciapiedi gelati, i nostri figli a terra come birilli

Gentile direttore,

questa mattina davanti alla scuola Pascoli, ingresso da Via Guido Reni, noi genitori abbiamo assistito a scene aberranti di bambini che cadevano come birilli su lastre di ghiaccio, e vigili urbani che multavano le auto non adeguatamente parcheggiate a causa dei residui di neve e ghiaccio che occupavano il bordo strada.

Come genitore e come cittadino non posso che essere indignata di fronte ad una situazione simile, mi rincresce constatare che la sicurezza dei bambini non sia una priorità della nostra amministrazione comunale, posso essere tollerante e comprendere che la neve è un evento eccezionale e come tale crea disguidi, ma trovo assolutamente inaccettabile che strade con un’incidenza così sensibile, non vengano gestite come priorità.

Va bene la cultura, va bene il turismo, va bene le bici gialle, ma se il comune non sa togliere il ghiaccio davanti alle scuole e i nostri figli cadono e rischiano di finire in ospedale per una banale e piccola nevicata, allora l’amministrazione perde credibilità.

Ci aspettiamo come associazione genitori che avvenga davanti alla scuola Pascoli l’immediata salatura della strada e la rimozione immediata del ghiaccio.

Donatella Schena

Presidente

Associazione Genitori Pascoli Varese