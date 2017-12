A Marzo la terra trema insieme alle dichiarazioni dei redditi

Ripercorriamo le notizie del 2017 scorrendo mese per mese le quelle che sono state più lette dai nostri lettori. Ecco il mese di marzo.

Marzo ha fatto tremare la terra. Letteralmente. Il mese si è aperto con il terremoto, per fortuna senza conseguenza, con epicentro a Zurigo. La scossa è stata però avvertita distintamente anche nel Varesotto tanto che in molti hanno chiamato il 115 per avvertire dell’accaduto. È stata indubbiamente la notizia più letta.

Molto scalpore ha fatto anche la scampata tragedia durante il Rally dei laghi dove l’uscita di strada di un’auto sui Sette Termini poteva avere esiti tragici, se non ci fossero stati due agenti della polizia locale a controllare il percorso.

Cliccatissima anche la notizia sull’invasione delle cimici. Oltre alle specie di casa nostra anche la cimice asiatica ha colonizzato sottotetti e giardini. Il ritorno della cimice ha fatto il paio con il ritorno della processionaria.

Una notizia che ha suscitato grandi pettegolezzi è stata quella sulle dichiarazioni dei redditi dei varesini. Il ministero delle finanze ha diffuso i dati relativi alle dichiarazioni che abbiamo suddiviso comune per comune di tutto il Varesotto. Primo nella classifica dei “paperoni” è stato Galliate Lombardo.

Una delle notizie che hanno fatto più scalpore è stata però una lettera da un cittadino di Busto Arsizio che ci ha raccontato di non sapere come uscire da una situazione di vicinato molto delicata: abitava vicino a “bocca di rose”.

Sempre nel mese di marzo dalla Regione è arrivato l’annuncio dell’inizio del percorso per la creazione di una società di gestione della tangenziale di Pedemontana con la promessa che sarebbe diventata gratuita.