A Masnago non riusciamo a sentire Rai Radio 3

Accade da qualche giorno che alcuni cittadini di Varese, in particolare nella Castellanza di Masnago, non riescano ad ascoltare i programmi radiofonici di Rai Radio 3. «Non si tratta di una semplice interferenza – racconta un ascoltatore – perché è come se si sovrapponessero altri contenuti. Ad esempio, io che ascolto sempre i concerti di musica classica non riesco a sentirli perché prevalgono le voci di vecchie tribune elettorali, come se i nastri su cui hanno fatto le registrazioni fossero rovinati. Un vero peccato».