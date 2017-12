Mattinata difficile per i treni

Un guasto a Varese ha procurato diversi problemi sulla linea ferroviaria.

Un treno soppresso e ritardi previsti per altri convogli. È quanto dichiara Trenord in una giornata che si preannuncia impegnativa per via del grande afflusso di viaggiatori verso Milano e Rho-Fiera.

Le molteplici iniziative nella città meneghina e Artigianato in fiera stanno richiamando decine di migliaia di persone e già dalle prime ore del mattino i treni erano pienissimi di viaggiatori.

Si consiglia di informarsi attraverso il sito e la app di Trenord prima di mettersi in viaggio.