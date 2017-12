Maxi convenzione per la polizia locale

Una maxi convenzione per la gestione della polizia locale. In tutto sette comuni coinvolti: a Gavirate e all’Unione di Comuni Bardello, Bregano e Malgesso si uniscono i tre comuni della parte sud del Campo dei Fiori, Barasso, Comerio e Luvinate.

Mercoledì scorso hanno dato il via libera Barasso e Comerio, questa sera, venerdì 22 dicembre, tocca a Luvinate.

«E’ un risultato importante per i nostri territori. Unendo le forze, intendiamo offrire un migliore pattugliamento dei nostri comuni, così da affiancare al già egregio lavoro dei nostri Carabinieri anche il supporto ed il contributo della Polizia Locale. Si tratta inoltre – sottolineano i sindaci di Barasso Antonio Braida, Comerio Silvio Aimetti e Luvinate Alessandro Boriani – di un fatto politico rilevante: la nuova convenzione non solo risponde alle indicazioni di legge regionali che incoraggiano le forme di collaborazione, ma vede per la prima volta unite tante realtà di un unico territorio. Si inizia un percorso virtuoso».

Nel progetto anche il rafforzamento dell’esperienza del Controllo del Vicinato. «Una iniziativa avviata da più di un anno dalla nostra Polizia, che ringraziamo per il lavoro, e che si sta consolidando nei nostri paesi. I gruppi dove sono partiti funzionano in termini di segnalazione e monitoraggio del territorio. Intendiamo proseguire su questa strada».