“E’ il giusto riconoscimento a un sistema formato da donne e uomini straordinari”. Cosi’ il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e l’assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione Simona Bordonali, che, questa mattina, a Milano, hanno assistito – in video conferenza dalla Centrale operativa lombarda – alla cerimonia di conferimento, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Medaglia d’oro al Dipartimento della Protezione civile nazionale, per il

contributo durante il terremoto.

«In Regione Lombardia – ha aggiunto l’assessore Bordonali – sono operativi quasi 25.000 volontari di Protezione civile iscritti in circa 870 organizzazioni su tutto il territorio regionale».

Nel corso del biennio 2016/17, in materia di protezione civile,

la Regione Lombardia ha:

– attivato 3300 volontari di Protezione civile di tutte le province della Lombardia per ‘Expo’ (12.000 giornate; 425 organizzazioni); 2300 volontari per ‘The Floating Piers’ (6.300 giornate); 530 volontari per la ‘Finale di Champions League’ a Milano; oltre 2.400 volontari per la visita del Santo Padre a fine marzo 2017;

– inviato oltre 100 uomini e 20 strutture (tende, roulotte, abitazioni, uffici) per il sisma in centro Italia, oltre ai moduli di Expo per la scuola di Acquaviva Picena (AP);

– attivato 500 volontari con 70 mezzi per l’emergenza neve “Centro Italia 2016/2017”;

– attivato tutti i 12 Comitati di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile e realizzati gli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile.