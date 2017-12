“Menta e Rosmarino” un punto di riferimento per la comunità

La sala consiliare del comune di Gavirate gremita di persone per la presentazione della rivista “Menta e Rosmarino” è molto di più che un gesto di affetto nei confronti di un’iniziativa culturale che va avanti ormai da oltre tre lustri. Quella presenza così massiccia testimonia la capacità di questa rivista di incarnare lo spirito di un luogo e il sentimento di un’intera comunità. In un’epoca in cui tutto si smaterializza, dove la carta sembra destinata a un ruolo residuale, ci sono ancora delle isole in grado di rappresentare un punto di ancoraggio forte nella “liquidità” che governa il mondo.

Il 39° numero di “Menta e Rosmarino” ha coinvolto oltre trenta autori che hanno raccontato spicchi di territorio e di esistenze con garbo, alternando profondità di pensiero a divertimento, quasi mai sfrontato. Storia e fantasia, cronaca e poesia si intrecciano restituendo al lettore momenti di ottima compagnia.

Questa rivista è un piccolo miracolo che si alimenta di partecipazione discreta, come quella del suo direttore Alberto Palazzi, che non ama essere in prima fila, e di sano entusiasmo, che Giuseppe Cassarà, il vice direttore, dispensa a piene mani.

La serata di presentazione del 39° numero è stata anche l’occasione per premiare i vincitori del primo concorso letterario “Menta e Rosmarino”, tra questi anche alcuni giovanissimi. Una presenza preziosa che fa ben sperare per il futuro.