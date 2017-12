Mercatini, concerti e solidarietà, aspettando il Natale

Conto alla rovescia per l’arrivo del Natale e le iniziative sono tutte dedicate alle festività. Eccole:

EVENTI DEDICATI AL NATALE

Varese – Appuntamenti straordinari con l’antico Mercato Bosino. Con l’arrivo delle festività natalizie, il tipico mercatino, triplica gli eventi e sarà in Via Marconi e Piazza San Vittore nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15 e domenica 16 dicembre, dalle 8 alle 19. – Tutto il programma

Varese – Telethon 2017 – Iniziative a supporto dell’annuale raccolta fondi per la ricerca sulle malattie neuromuscolari, generiche e rare. Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in piazza del Podestà Organizzazione a cura di UILDM Varese in collaborazione con BNL e AVIS – Tutto il programma

Varese – Sabato Mercatino natalizio di artisti, artigiani ed hobbisti, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, piazza Giovine Italia, via Rossini, via Donizetti. A cura di Confcommercio AscomVarese. Shopping in esterno aspettando il Natale, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in Galleria Manzoni.

Bambini/Varese – Sabato e domenica battesimo della sella

Piazza Repubblica, dalle ore 14.00 alle ore 18.30. Un giro sui pony ed una foto per ricordare questo momento. Costo € 1 a giro

Bambini/ Varese – Sabato e domenica, La Piazza di Santa Claus, piazza Forzinetti, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Gli elfi di Santa Claus ti aspetteranno per realizzare insieme tante magiche attività gratuite Info: www23eventi.it

Bambini/Varese – Sabato e domenica “La fabbrica dei giocattoli”, piazza Montegrappa, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Nella struttura di vetro due folletti ti aspettano per giocare ed accogliere un tuo vecchio gioco da donare ad altri bambini (Evento Ri-Dono).

Bambini/ Varese – Sabato e domenica animazione itinerante con Babbo Natale accompagnato dagli elfi vie del centro dalle ore 16.30 alle ore 17.30. A cura di Associazione ProLoco Varese e Confesercenti Regionale Lombardia Varese.

Bambini/Varese – Il Viaggio dei Re Magi, Cercando Emmanuel nei quartieri di Varese, ore 17.00, Vicolo Mera, 2. I magi in viaggio attraverso i quartieri di Varese, tra teatro e musica dove raccoglieranno doni da destinare ai più bisognosi nel giorno dell’Epifania. Partenza dall’Oratorio, Chiesa di San Michele sino alla Chiesa di Sant’Imerio.

Bambini/Varese – Bambini e non solo. Sabato giocando con la carta biglietti natalizi, decorazioni per la tavola…Ore 15.00

Sala Giunta di Palazzo Estense, Via Sacco, 5. Info e prenotazioni +39 3356430975; info@immagina.varese.it.

Bambini/ Varese – Appuntamento per i più piccoli a Villa Panza. Domenica 17 dicembre è in programma il laboratorio “Natale ad Arte”: attraverso un percorso tra le opere di Villa Panza alla ricerca dei colori e degli elementi più natalizi, i bambini avranno l’opportunità di realizzare in laboratorio la loro personale e creativa decorazione natalizia. – Tutto il programma

Bambini/Barasso – Lettura animata e laboratorio creativo. Appuntamento per sabato 16 dicembre alla Biblioteca di Barasso. La lettura animata e la realizzazione dell’attività creativa riguarderanno il libro “Olli e la renna di Natale”. – Tutto il programma

Varese – Sabato, La luce di Betlemme, arrivo della fiaccola a a Varese alle ore 18.00, Stazione FF.SS. di Varese. Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. A dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli.

Varese – Domenica c’è la “Babbo NataleRun” e “Casetta di Babbo Natale”. Corsa podistica non competitiva aperta a famiglie, ragazzi adulti e sportivi, dalle ore 9.00 Giardini Estensi Via Sacco, 5. Nella Casetta di Babbo Natale: pesca benefica, trucca bimbi, consegna delle letterine a Babbo Natale. A cura di Rotaract Club Varese Verbano Phf 2 Pins Distretto Rotary 2042.

Varese – Corsa dei Babbi Natale a Bizzozero. Dalle ore 14.30 alle 15.30, Corsa dei Babbi Natale nelle strade di Bizzozero con partenza dalla Scuola Marconi. A cura del Comitato genitori Scuola Guglielmo Marconi.

Bambini/Sacro Monte – Sabato e domeinca , laboratorio ore 15. A cura di Associazione culturale no profit Arteatro. Info e prenotazioni: 393331506; arteatrovaresegmail.com.

Sabato e domenica – Dolce Merenda al Sacro Monte, nel pomeriggio, Ristorante Milano – Via Assunzione, 7; Ristorante Montorfano – Via Del Santuario, 74; Trattoria Il Ceppo – Piazzale Pogliaghi, 2. Prezzo fisso € 6,00 dolce e bevanda.

Sacro Monte – Sabato atmosfera di Natale negli esercizi commerciali di Santa Maria del Monte, dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Distribuzione ai residenti e agli esercenti del borgo di Santa Maria del Monte di lanterne ad energia solare per accentuare l’accentuare l’atmosfera di festa.

Sacro Monte – Sabato brindisi augurale, al piazzale Pogliaghi, ore 15.30. Conversazione con il Prefetto di Varese e, a seguire, brindisi coi soci e tutti gli amici che desiderino partecipare a cura dell’Associazione Amici del Sacro Monte.

Masnago – Sabato auguri di Natale OR.MA, alle ore 19.00, Oratorio di Masnago in Via Bolchini. Scambio di auguri natalizi, cena e tombolata. A cura della Società Sportiva Oratorio di Masnago

Malnate – Sabato 16 dicembre alle ore 21.00 all’oratorio di Gurone ci sarà la classica Tombolata organizzata dall’associazione “La Finestra”. Divertirsi a fin di bene.

Leggiuno – E’ possibile vedere l’allestimento delle lucine fino al 6 gennaio. Disponibili navette – Tutte le informazioni

Sumirago – Due giorni a Sumirago dedicati al Natale. Appuntamento sabato 16 dalle 19 con lo stand gastronomico, specialità panzerotti, il concerto del “Corpo Musicale Mornaghese”. Domenica 17 dicembre si terrà il “Villaggio di Natale 2017”; l’evento è in programma a parco di Villa Molino Via San Lorenzo Sumirago dalle 10. In programma mostre fotografiche, eventi culturali, artigianato e stand gastronomici. Per i bambini si terrà lo spettacolo de “Il Cappellaio Matto”, alle 15. – Tutto il programma

Azzate – La Parrocchia e il Comitato “Amici di San Rocco” invitano, domenica 17 dicembre, alle 15, all’inaugurazione di un presepe tradizionale, opera artistica di Giancarlo Tacchi. L’inaugurazione del presepe sarà allietata con un concerto natalizio eseguito dall’organista Lorenzo Beretta e dalla flautista Maria Giulia Capasso. – Tutto il programma

Arcisate – Aspettando Natale con la magia del presepe vivente. Domenica 17 dicembre, alle 15, l’Oratorio di Arcisate invita a visitare la città di Betlemme, assistere alla rappresentazione della Natività e a rifocillarsi con una merenda – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Un fine settimana con Babbo Natale, musica e le bancarelle. Sabato 16 e domenica 17 dicembre Lavena Ponte Tresa si tuffa nel Natale con i mercatini, musica e sorprese per i bambini – Tutto il programma

Ponte Tresa – Domenica 17 dicembre Porto Ceresio si trasforma nel paese dei presepi. Si inaugurano infatti la 13esima edizione della Mostra dedicata alla Natività e la seconda “Passeggiata dei presepi” – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Ci sarà Babbo Natale in persona all’iniziativa “Fiaccolata dello sport” organizzata dall’Unione sportiva cuassese per sabato 16 dicembre. Appuntamento alle 18 alla Palestra comunale di Cuasso, da dove partirà la fiaccolata per le vie del paese. – Tutto il programma

Cardano al Campo – Come oramai tradizione, domenica prossima, 17 dicembre, alle 11.15 presso la Sala Ipazia della Casa Paolo VI, verrà presentato il Tacuen da Cardan per l’anno 2018. – Tutto il programma

Milano – Prende il via sabato 16 dicembre, con le degustazioni gratuite di panettoni artigianali nelle pasticcerie e panetterie che hanno aderito all’iniziativa (indirizzi e orari nell’elenco allegato), il weekend dedicato al dolce milanese più famoso del mondo, che avrà il suo culmine domenica pomeriggio quando in Galleria Vittorio Emanuele II sarà svelato, tagliato e offerto a milanesi e turisti di passaggio il ‘Panettone più grande del mondo’, preparato dalla pasticceri – Tutto il programma

Claino con Osteno (Co) – Durante il periodo natalizio le Grotte di Rescia accolgono la caratteristica rappresentazione natalizia “Natale in Grotta”, giunta ormai alla sua VII edizione. Le grotte vengono decorate con cura e illuminate da candele e luci colorate per trasformarsi in un magico mondo di balocchi e presepi. – Tutto il programma

CONCERTI DI NATALE

Varese – Anche quest’anno l’ Ensemble de Saxophones di Varese, diretto dal M° Giuseppina Levato, organizza il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà domenica 17 dicembre 2017 alle 11:00 presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale “Malipiero” – Tutto il programma

Varese – Un weekend di Natale con la banda di Capolago

Il corpo musicale varesino inaugura le feste col classico concerto alla chiesa parrocchiale di capolago: l’appuntamento è per sabato 16 dicembre, alle 21. E il giorno dopo replica a Buguggiate – Tutto il programma

Varese – L’Orchestra dei Piccoli Musicisti Estensi in concerto per il Campo dei Fiori. La giornata di appuntamenti è per domenica 17 dicembre al Salone Estense di Palazzo Comunale – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Il coro “Europae Cantores” si esibirà per il suo tradizionale concerto di Natale, domenica 17 dicembre 2017 alle 17.30 al Santuario Santa Maria del Monte in Sacromonte di Varese, insieme all’orchestra “Concentus Europae”. Come solito, l’entrata sarà a offerta libera.- Tutto il programma

Rasa – Domenica concerto di Natale del Corpo Musicale della Rasa di Varese, ore 21.00, Chiesa Santa Maria degli Angeli, Rasa

Il primo concerto con il nuovo Maestro Mattia Roscio.

Bobbiate – Sabato, Festa di Natale, ore 21.00 alla Chiesa di San Grato, Bobbiate di Via Macchi, 5. Concerto gospel dell’Associazione culturale Solevoci. Al termine del concertopanettone e pandoro per tutti.

Besozzo – Sabato 16 dicembre alle ore 16 presso il Teatro dell’Istituto Rosetum di Besozzo i bambini del Piccolo Coro Rosetum e il Piccolo Coro Valcuvia, diretti da Margherita Gianola, si esibiranno per la prima volta, con un repertorio di musiche natalizie tradizionali, nella versione elaborata dall’Antoniano, fresca e adatta ai bambini. – Tutto il programma

Malnate – Venerdì 15 dicembre, alle ore 21,00 all’oratorio di Malnate, dove ci sarà l’esibizione canora “Cori sotto l’albero”. Sabato 16 dicembre alle ore 16,00 ci si sposterà all’Aula Magna delle scuole medie, dove ci sarà lo spettacolo-concerto “Un Natale da Favola” dal titolo “Moffola e Ciaspola, due renne pigrone”, di e con Progetto Zattera e il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barasso. – Tutto il programma

Porto Valtravaglia – Ensemble di Chitarre per il tradizionale concerto di Natale. Appuntamento al Salone Colombo per il tradizionale Concerto di Natale 2017 – Tutto il programma

Induno Olona – Gran Galà di Natale in Sala Bergamaschi. Sabato 16 dicembre una serata di musica per scambiarsi gli auguri. Sarà presentato il libro “Tutti i colori di Induno” – Tutto il programma

Vedano Olona – Gran concerto di Natale con la Filarmonica Ponchielli. Domenica 17 dicembre, alle 21 al Salone Vela, la banda di Vedano Olona durante il tradizionale concerto natalizio presenterà la monografia per il 180° di fondazione – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Dopo anni di inutilizzo, riapre la Piramide di piazza De Salvo e diventa Spazio Yak, ambizioso spazio culturale che verrà gestito dai ragazzi di Karakorum Teatro. Lo farà con una grande festa lunga tutta un weekend, sabato 16 e domenica 17. – Tutto il programma

Varese – Pellai, doppio appuntamento varesino per parlare di coccole. Sabato 16 dicembre alle 11.30 alla nuova libreria di via Robbioni 39 il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, presenterà due libri che sono “il ricettario” dell’educazione emotiva: “Coccolario” e “Sos Nanna” da poco pubblicati da Dea Planeta – Tutto il programma

Varese – “I delitti della Città in un giardino”. E’ questo il titolo della nuova antologia di racconti gialli firmata dall’ex comandante della polizia locale di Varese, Emiliano Bezzon, che sarà presentata sabato 16 dicembre alle 11 alla Biblioteca Civica di via Sacco 5 a Varese. – Tutto il programma

Varese – Sabato “Kevin. Will my People find Peace?”, Film documentario ore 21.00 al Sala Montanari del Comune di Varese. Elisa Mereghetti interverrà in sala per presentare il suo lavoro che ha portato alla realizzazione di oltre 50 documentari incentrati soprattutto su tematiche antropologiche, sulla condizione femminile e sullo sviluppo nel Sud del mondo. Durante la serata ci sarà un video collegamento con la protagonista. www.leviedeiventi.it

Sacro Monte di Varese – Domenica, Abbracciamo il Monte, ore 10.15 al piazzale Pogliaghi. L’evento organizzato da un gruppo di cittadini con la partecipazione ed il sostegno delle Cuore con le Ali, OIPA e ANC. Si tratta di un gesto d’amore per il Campo dei Fiori, dopo l’incendio. Il programma dell’evento prevede il ritrovo alle 10.15 nel piazzale Pogliaghi al Sacro Monte di Varese. – Tutto il programma

Cantello – Una bella novità in arrivo per i lettori di Cantello. Sabato 16 dicembre la biblioteca comunale riapre in una nuova e bellissima sede, all’Antico cascinale lombardo di via Monastero. – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – “Ul nostar Natàl” tra tenerezza e tradizione

La presentazione del libro firmato da Mauro Luoni e Patrizia Passerotti si terrà sabato 16 dicembre (ore 15 e 30) alla Biblioteca comunale – Tutto il programma

Samarate – Domenica 17 dicembre il Museo Agusta ospita la presentazione del libro dedicato alla “Ferrari dei cieli”, l’addestratore Sf-260 progettato e costruito dalla Siai Marchetti. Un volume di Massimo Dominelli. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Sabato in scena “Il Pomo della Discordia” di Carlo Buccirosso, Stagione Teatrale 2017/2018, ore 21.00 al Teatro di Varese, piazza della Repubblica Ciclo Prosa-Commedia. www.teatrodivarese.altervista.org

Varese – Domenica “Emergenza in Lapponia”, Spettacolo teatrale

ore 15.30 alla Biblioteca dei ragazzi di via Cairoli, 16. Per i bambini dai 3 ai 6 anni, Ingresso libero. A cura della Compagnia LA FA BU

Varese – Domenica “La regina delle nevi”, Teatro per le famiglie

ore 16.00, Teatro Santuccio, Via Sacco, 10.

Bambini/ Busto Arsizio – Domenica 17 dicembre alle ore 16.30 al Teatro Sociale “D. Cajelli” di Busto Arsizio in scena lo spettacolo “Bobo, Babbo e il mistero di Natale”. In scena una grande “macchina fabbrica regali”. – Tutto il programma

Gallarate – Il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate ospita sabato 16 dicembre il balletto classico “Il pipistrello”. – Tutto il programma

MUSICA

Varese- Venerdì sera tappa di Angelo Branduarti al teatro di Varese con li suo “Camminando tour” – Tutto il programma

Varese – Al Twiggy Cafè, sabato 16 dicembre appuntamento con il dj set di Karmadrome, di Carlo Villa e Andrea Bertolio. Domenica appuntamento con Surfer Joe, uno dei personaggi chiave nella surf music moderna – Tutto il programma

Varese – Dal folk al teatro, il fine settimana alle Cantine Coopuf. Da giovedì a domenica ricca programmazione: in scena i “Sesquialtera”, “Bug” e “Joe Di.Palma”, “The Lionsteady” e per concludere appuntamento con il teatro – Tutto il programma

Albizzate – A The Family, il circolo di Albizzate, sabato 16 dicembre si esibiranno dal vivo i Wicked Expectation. L’ingresso è gratuito

Busto Arsizio – Il Circolo Arci Gagarin di Busto Arsizio è lieto di presentare la quinta serata di Dark Was the Night, la rassegna del Circolo dedicata alle sonorità blues. In scena Paul Venturi accompagnato da Simone Scifoni e River Of Gennargentu, all’anagrafe Lorenzo Tuccio – Tutto il programma

Rescaldina – Monica P. e Davide Gammon. Sono loro gli ospiti musicali di sabato 16 dicembre dell’osteria sociale La Tela di Rescaldina (MI). Due cantautori di grande spessore che arrivano da percorsi paralleli e che hanno alle spalle una recente pubblicazione. – Tutto il programma

MOSTRE

Laveno Mombello – La mostra “Espresso and cappuccino cup” giunge al MIDeC, straordinario Museo di Cerro di Laveno Mombello. Il progetto cresciuto nel tempo oggi presenta quasi 200 tazzine di artisti di oltre 40 diversi Paesi, sul tema dell’Espresso e del Cappuccino. Inaugura domenica, alle 11 – Tutto il programma