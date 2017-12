Mercatini di Natale al canile

Volontari in campo per sostenere il canile di Varese.



Si comincia coi mercatini di Natale in centro a Varese, «i nostri volontari saranno presenti con tantissimi gadgets e idee regalo scodinzolanti sabato 23/12 in Piazza Carducci – ore 8,30-18,30», dicono gli organizzatori.

Inoltre, sabato 23 e domenica 24 dicembre, dalle 15 alle 17, si potrà gustare una deliziosa cioccolata con super biscotto a 5 euro presso il bar Cuba, in via del Cairo Varese, e parte del ricavato sarà devoluto ai cani del Canile di Varese.

«Se dunque sarete a spasso per le vie del centro nel weekend, approfittatene per fare un salto allo stand del Canile in Piazza Carducci, e per fermarvi al bar Cuba, sarà un dolcissimo modo per aiutare i 4 zampe».