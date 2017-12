Una messa per gli studenti per ricordare Davide, Alessandro e Matteo

Un momento di preghiera e riflessione per ricordare il 21enne Davide Greco, il 15enne Matteo Carnelli e il 16enne Alessandro Masini scomparsi lo scorso primo dicembre nell’incidente avvenuto in viale Lombardia. E’ la proposta della Comunità pastorale Crocifisso risorto che in occasione delle feste di Natale e in concomitanza con la sospensione delle lezioni scolastiche propone una messa venerdì 22 dicembre alle 11.45 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

Il momento di preghiera è stato pensato per tutti i docenti e gli studenti delle scuole superiori saronnesi. In alcuni istituti le lezioni infatti termineranno poco prima.

“Quest’anno si è deciso di proporre questa celebrazione a docenti e studenti anche a seguito dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto ragazzi di di Saronno e del saronnese – spiegano gli organizzatori – la Messa per Natale di venerdì prossimo sarà un modo diverso per festeggiare il termine delle lezioni per le vacanze natalizie e soprattutto una occasione importante per pregare per Matteo, Alessandro e Davide”.