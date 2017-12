Una messa per le badanti in Duomo

Domenica 10 dicembre, quinta domenica dell’Avvento ambrosiano, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà la Messa in Duomo alle 17.30.

L’Arcivescovo invita tutti a partecipare a questo percorso di avvicinamento al mistero del Natale offerto, ai fedeli, come occasione di approfondire le ragioni delle fede, agli scettici e ai non credenti, come opportunità di riscoprire o avvicinarsi al mistero della nascita di Cristo.

In modo particolare, per questa quinta tappa, monsignor Delpini intende rivolgersi agli assistenti familiari e alle badanti, che ascolterà prima della Celebrazione alle 16.45, continuando quindi il cammino intrapreso nelle domeniche precedenti con alcune categorie particolari di persone accomunate dalla stessa esperienza familiare, lavorativa o generazionale.

Tutti possono partecipare alla Messa, arrivando in Duomo per le 16.30.

La Messa sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, www.chiesadimilano.it e Twitter @chiesadimilano; in differita alle 20.30 su Radio Mater l’omelia dell’Arcivescovo.