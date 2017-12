Una settimana col sole

Ci attende una settimana sotto troppi scossoni dal punto di vista meteorologico, fredda e prevalentemente soleggiata. Questo secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

SITUAZIONE – Un minimo depressionario transita oggi rapidamente in prossimità della regione alpina con temporaneo aumento della nuvolosità. Da domani l’alta pressione si espanderà dall’Atlantico verso l’Europa centrale disponendo correnti in quota settentrionali sulle Alpi mantenendo per i prossimi giorni tempo stabile perlopiù soleggiato.

PREVISIONI – Fino al primo pomeriggio nuvolosità irregolare spesso estesa, con nevischio possibile su Valtellina, Valchiavenna e Oltrepò pavese. In seguito graduale rasserenamento.

Martedì cieli poco nuvolosi su tutta la regione. Gelo all’alba. In montagna debolmente ventilato da settentrione.

Mercoledì prosegue il bel tempo invernale con solo qualche nuvola di passaggio. Nella notte locali banchi di nebbia in pianura. In montagna sempre ventilato da nord.

TENDENZA – Giovedì 21 dicembre: soleggiato in giornata, un po’ meno freddo. Dal tardo pomeriggio estesi passaggi di nubi alte. Asciutto.

Venerdì 22 dicembre: in parte soleggiato con passaggi nuvolosi. Asciutto salvo qualche fiocco sulle creste alpine di confine.