Miami, New York e Roma: Meridiana annuncia 7 nuove rotte da Malpensa

Anche Meridiana rilancia il suo network su Malpensa. Nel giorno in cui Norwegian Air ha annunciato il suo volo diretto per Los Angeles, anche la compagnia di Olbia ha annunciato nuove tratte che riguarderanno l’aeroporto di Malpensa, 7 per l’esattezza.

Le nuove rotte Meridiana

A partire dal 1° giugno 2018 la Compagnia opererà quindi sette nuovi collegamenti da Milano Malpensa fra i quali due nuovi voli intercontinentali verso gli Stati Uniti: New York con frequenza giornaliera e Miami quattro volte alla settimana. A supporto di tali voli, a partire da maggio verranno inaugurati cinque nuovi collegamenti nazionali -a frequenze plurigiornaliere- con destinazione: Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme.

Da tutti questi aeroporti sono stati programmati orari e tariffe studiati per rendere semplici e convenienti le connessioni, via

Malpensa, con tutte le destinazioni internazionali di Meridiana: le nuove New York e Miami, ma anche la Russia, la Cina, Cuba e l’Africa, con Mosca, Shenzhen, L’Avana, Zanzibar, Mombasa, Cairo, Dakar, Lagos e Accra.

Le tariffe dei nuovi collegamenti

Le tariffe in Economy e in Business Class, di andata e ritorno, per volare da Milano Malpensa a New York partono rispettivamente da 358 euro e 1.518 euro, mentre per Miami da 368 euro e 1.568 euro.

I nuovi voli nazionali da e per Milano Malpensa sono in vendita a partire da 40 euro in economy e da 213 euro in business. Le tariffe per New York e Miami relative ai voli in connessione con stop a Malpensa (da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme) partono da un minimo di 441 euro in economy e 1.601 euro in business.

Il rilancio della compagnia

Nella stagione summer 2018, grazie alle nuove destinazioni servite da Milano Malpensa e all’estensione dell’offerta stagionale su Olbia Costa Smeralda, Meridiana offrirà oltre due milioni di posti suddivisi fra Milano Malpensa ed Olbia. «Questa crescita si inserisce nel contesto di una strategia progressiva di espansione -spiega il Vice Presidente di Meridiana, Marco Rigotti- che vede l’introduzione di due importanti voli per New York e Miami da Milano Malpensa e connessioni di meno di due ore da cinque città del centro e sud Italia, oltre al mantenimento dei collegamenti annuali e stagionali verso Olbia Costa Smeralda. Grazie ai nuovi B737-MAX e Airbus A330 – ha aggiunto – gradualmente verrà rinnovata la nostra flotta, a tutto vantaggio del comfort, della qualità del servizio che intendiamo offrire ai nostri clienti e della redditività della Compagnia».

La nuova flotta di Meridiana

I nuovi collegamenti intercontinentali fra Milano e New York e Miami verranno operati da Airbus 330-200, mentre sui voli di corto-medio raggio verranno introdotti i nuovissimi Boeing 737 MAX 8. Meridiana sarà il primo vettore italiano ad avere in flotta il Boeing 737 MAX 8, aeromobile che presenta una serie di innovazioni tecnologiche e di design che si riflettono significativamente sia sul livello qualitativo percepito dai passeggeri, sia sui consumi di carburante, che sul livello di emissioni ambientali. Si tratta di un’importante primo step, dopo l’uscita degli MD8O awenuto lo scorso 31 ottobre, verso il completo rinnovamento della flotta di Meridiana previsto nei prossimi anni.

Sia i 8737 MAX, sia gli ASSO-200 saranno tutti configurati in doppia classe, business ed economy e i passeggeri potranno godere del nuovo servizio di bordo concepito sia in classe economica, sia in business per raggiungere il miglior rapporto di qualità/prezzo. La cabina sarà dotata di sedili con uno spazio ampio e confortevole e dotazione tecnologica adeguata ai migliori standard dell’industria, in particolare con riguardo all’offerta wi-fi e alle opzioni di intrattenimento sui voli di lungo raggio