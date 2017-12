I migliori broker per Bitcoin

Volete lanciarvi nel mondo dei bitcoin ma non sapete da che parte iniziare? Innanzitutto, se volete iniziare a muovere i primi passi nel delicato settore dei bitcoin, dovete necessariamente è prendere confidenza con quelli che sono i migliori broker di questa categoria. Quando si parla del business dei bitcoin, si deve fare sempre riferimento a delle piattaforme che vi permetteranno di operare con vari tipi di criptovalute. Tra queste, ci sono in particolare i bitcoin.

Ci sono diversi modi in cui è possibile tradare online con le criptovalute. Si tratta di procedure di trading ben specifiche e ogni tipologia ha delle piattaforme di riferimento che vale la pena prendere in considerazione. Non bisogna però confondere le due cose.

Infatti non ci sono i metodi migliori per il trading online con i bitcoin, quanto piuttosto ci sono delle piattaforme che possono essere considerate maggiormente affidabili rispetto ad altre e più redditizie per il modo in cui vengono usate.

È chiaro che ogni investimento ha con sé una serie di rischi e in generale, le criptovalute hanno dei pro e dei contro in termini di investimento che vale la pena sempre analizzare prima di muoversi in questo delicato settore. Solo facendo le proprie scelte nel modo opportuno ne trarrete vantaggio!

Se vuoi avere più informazioni in merito puoi andare su www.brokerforex.it/broker-criptovalute

Diversi tipi di trading con i bitcoin, ecco le differenze

Esistono due tipologie di trading che vale la pena prendere in considerazione. In particolare ci sono due macro-categorie:

– Il trading di tipo speculativo;

– Il trading che ha come scopo l’investimento.

Nel primo caso si tratta di trading che viene effettuato nel breve termine

per guadagnare dalla fluttuazioni del mercato. Nel secondo invece si tratta di un tipo di tading che garantisce maggiori vantaggi con un investimento a lungo termine, così da potersi avvalere di quello che è il valore intrinseco di una criptovaluta.

Quando si sceglie il tipo di piattaforma si deve tener conto del trading che si vuole fare e soprattutto, valutare sempre bene l’assett, ovvero la criptovaluta o la tecnologia, che si vuole prendere in considerazione.

I diversi tipi di piattaforme per il trading

Tra i diversi tipi di piattaforme per il trading, ci sono quelle speculative per i bitcoin. Sono quelle piattaforme che cercano di trarre vantaggio dai cambiamenti veloci di prezzo della criptovaluta che è sicuramente tra le più famose e più scambiate del mondo del dark web.

Solitamente, coloro che vogliono fare il trading questo tipo devono utilizzare una piattaforma Forex che si muove attraverso il cross BTC/USD.

Le piattaforme che hanno caratteristiche più affini a questa tipologia di trading sono quelle che permettono di effettuare dei depositi in valuta Fiat, di utilizzare la leva finanziaria che vi da l’opportunità di sfruttare un capitale maggiore di quanto sia in deposito, ed inoltre sono anche quei portali che vi permettono di operare in short, ovvero vi danno l’opportunità di aprire una posizione in vendita o in acquisto che vi permetterà di ricavare vantaggi anche quando il mercato è in calo.

Le piattaforme di trading speculativo inoltre non tengono conto del volume degli scambi. Tra le più famose piattaforme che appartengono a questa categoria ci sono Plus500 e Markets.com. Queste due piattaforme sono ottime per coloro che vogliono effettuare del trading sui bitcoin sfruttando la piattaforma Consob, che dà la possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Nel caso di Markets.com si può anche tradare con un account demo che parte anche da 10 mila euro. È una delle piattaforme meglio valutare la rete. Plus500 invece, a differenza della precedente è adatta anche per i dispositivi mobili ed ha molte criptovalute disponibili.

Le piattaforme di trading per investimenti a lungo termine nelle criptovalute e nei bitcoin

Per gli investimenti a lungo termine bisogna scegliere invece una piattaforma differente, dove si può acquistare un asset per un tempo indeterminato. Queste piattaforme seguono il modello “buy and hold”, cioè acquista e detieni.

Si tratta di piattaforme dove si ha la possibilità di scambiare le valute Fiat ad esempio, con quelle bitcoin o magari di prevedere gli scambi con altre tipologie di criptovalute. Tra le caratteristiche da valutare per i portali di trading ideali per gli investimenti a lungo termine, vi è la possibilità di acquisire bitcoin a basso costo, di diversificare le criptovalute prese come alternative al bitcoin ed in più bisogna poi valutare qual è il tasso di interesse che si sviluppa nel corso del tempo.

Tra le principali piattaforme utili in questo senso ci sono Bitstamp, Kraken e Poloniex. Quest’ultima in particolare è una di quelle maggiormente utilizzate, fondata già nel 2011 e che riscuote ancora oggi tantissimo successo tra i traders di tutto il mondo.

Questo exchange è uno di quelli più famosi al mondo e oltre la possibilità di scegliere tra vari tipi di criptovalute ma inoltre garantisce una facilità nell’acquisto e nella compravendita di bitcoin, nonchè da la possibilità di utilizzare la leva finanziaria permettendo il cosiddetto “margin trading”.