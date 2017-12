I migliori parcheggi auto nel centro di Lugano

Visitare la Svizzera, e in particolare Lugano, con l’uso della propria macchina può essere la scelta migliore da compiere. Chiaramente, quando ci si sposta con il proprio mezzo privato, la cosa più importante è cercare un posto in cui andare a parcheggiare il proprio mezzo, trovando una zona che di parcheggio sia comoda che sicura su http://www.parcheggiami.it per garantire poi eventuali spostamenti a piedi. Devi sapere che in Svizzera, tutti i parcheggi sono contrassegnati e, spesso, sono a pagamento.

Parcheggi e zone di parcheggio a Lugano

I parcheggi a Lugano vengono suddivisi in zone che si diversificano in base al colore. Di seguito troverai maggiori indicazioni e relativi orari per ogni zona.

Zona blu: dal lunedì al sabato con orario 8:00 – 18:00, puoi parcheggiare gratuitamente se provvisto di disco orario UE per un massimo di un’ora. Bisogna posizionare il disco sulla lineetta seguente a quella dell’ora effettiva ora di arrivo. La domenica, durante le festività e a partire dalle 19.00 alle 7:00 è invece possibile pagare gratuitamente;

Può capitare di trovare linee gialle interrotte con croci: in quel caso vi è il divieto di parcheggio, quindi ricordati di prestare massima attenzione. Le linee gialle continue invece, sul bordo della strada, indicano il divieto di sosta.

I migliori parcheggi nel centro di Lugano e le tariffe

Per offrirti un servizio più specifico e preciso, ti forniamo i nomi dei migliori parcheggi che tu possa trovare in zona centro della città di Lugano.

I parcheggi disponibili sono:

Balestra (centro): posti disponibili totali 440;

Campo Marzio (centro-est): posti disponibili totali 248;

Lac (centro-sud): posti disponibili totali 234;

Ex Pestalozzi: posti disponibili totali 85;

Motta (centro): posti disponibili totali 200.

Non è possibile lasciare la propria auto sul marciapiede, a meno che non vi siano particolari indicazioni. Una volta trovato il tuo posto auto, è necessario effettuare il pagamento immediato presso gli appositi distributori automatici, prima di lasciare l’auto. Non viene, infatti, data la possibilità di pagare il parcheggio al termine della tua sosta.

Le tariffe per i parcheggi che abbiamo elencato poco sopra prevedono le seguenti spese in diurna (dalle 7 alle 19):