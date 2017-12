A Modena il primo round, ma la Uyba punta forte sul ritorno

“Maratona” dal retrogusto amaro per la UYBA che nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia viene sconfitta per 3-2 (25-20, 27-29, 20-25, 25-20, 15-10) al Pala Panini di Modena contro le padrone di casa della Liu-Jo. Il risultato lascia apertissima la sfida per accaparrarsi un posto in semifinale e cruciale sarà l’impegno casalingo del 30 dicembre, visto che discriminante sarà il numero di set conquistati al termine delle due gare e i due parziali vinti in trasferta possono fare la differenza.

Le bustocche hanno perso il primo set, vinto il secondo e il terzo e poi si sono fatte rimontare sul finale. Buona prova per Diouf (29 punti, 42% offensivo) e Bartsch (23 punti con il 40%). Le modenesi si sono però dimostrate più ordinate e hanno forzato molto la battuta, per mettere in difficoltà la ricezione biancorossa (11 gli ace subiti dalla UYBA). Per le padrone di casa ottime le prestazioni di Barun (27) e Montano (26), autentiche trascinatrici sia in prima linea sia dai 9 metri. Da segnalare i 7 muri punto di Beatrice Berti, che si conferma tra le top nel fondamentale.

A fine partita Mencarelli sottolinea come la strategia di Modena di forzare la battuta sia stata vincente: «I turni al servizio di Barun, ma non solo suoi, hanno fatto la differenza. Modena si è presa parecchi rischi a metà del quarto set e nel quinto, ed è stata premiata. Qualsiasi commento negativo alla nostra prestazione non renderebbe merito al gran match giocato dalla Liu-Jo. Giusto merito a loro dunque, ma è una partita che si gioca sulle due gare ed è dunque tutto rimandato: ci vedremo a Busto Arsizio».

LA PARTITA

Mencarelli schiera le titolari anche in Coppa: Orro in regia in diagonale con Diouf, Stufi e Berti la centro, Bartsch e Gennari in attacco, Spirito libero.

Nel primo set Barun ed Heyrman partono forte (4-2), ma Diouf pareggia presto (4-4). Bartsch in pipe fa +2 (8-10), Garzaro attacca out e Fenoglio chiama tempo (9-12), poi Montano scalda il braccio (11-12), ma Gennari allontana la minaccia con il mani-out del 12-14. La Liu-Jo non molla e Bosetti pareggia sul 14-14. Un pasticcio bustocco regala il 18-16. Nel finale un servizio vincente di Chausheva e un attacco di Wilhite (dentro su Gennari) fanno sperare la UYBA (21-19), ma Montano sale in cattedra in attacco e a muro, chiudendo in modo perentorio 25-20.

Nel secondo parziale la UYBA parte meglio (3-6) ma la doppietta di Montano fa stare in allerta Stufi e compagne (7-10). Diouf mette per terra l’ace del 12-16, Gennari fa 13-17, mentre Calloni (dentro per Garzaro) si mette in evidenza a muro (15-17). Barun pareggia (20-20) ma Bartsch e Diouf non ci stanno e si va ai vantaggi, dove comanda sempre la UYBA, che chiude 27-29 con un murone di Berti.

Il terzo set si apre con il doppio ace di Barun (2-0), subito pareggiati dagli attacchi di Stufi e Diouf (2-2). Bartsch affonda e fa ace (4-5), ma Bosetti e Barun ribaltano (7-5). La UYBA resta in scia, difende tutto e costringe la Liu-Jo all’errore (10-10), poi si procede a braccetto. Diouf da posto uno firma il 17-19, Bartsch attacca e mura fino al 18-22. Montano ci crede (20-22), ma nel finale Modena regala tanto e Berti chiude (20-25).

Nel quarto parziale due attacchi di Diouf e l’ace di Bartsch valgono lo 0-3. Bosetti fa ace (9-10), Montano conferma il -1 (10-11), poi Berti a muro annulla la minaccia (10-12). Diouf allunga (10-13), ma la UYBA concede qualcosa e il muro di Heyrman impatta ancora (13-13). Bartsch conferma le farfalle a -1 fino al 18-17, ma il pallino ce l’hanno le padrone di casa guidate ora da Pincerato (21-18 Montano, tempo Menca). Nel finale Barun ed Heyrman allungano e chiudono (25-20).

TIE-BREAK

Il servizio di Barun dà il primo vantaggio a Modena (4-2), che batte ancora bene con Pincerato per il 6-3. Heryman è implacabile (11-7), anche al servizio (14-8). Diouf annulla due match ball (14-10), ma alla fine chiude Modena 15-10.