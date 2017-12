Mondiali di nuoto paralimpico: argenti per Morlacchi e Barlaam della Polha Varese

Otto medaglie nel primo giorno di gare. È lo straordinario risultato degli atleti del nuoto paralimpico, impegnati ai Campionati del Mondo a Città del Messico. E buona parte di queste medaglie parla “varesino”.

Le medaglie d’oro le hanno portate a casa i sedicenni Antonio Fantin e Carlotta Gilli, della Rari Nantes Torino/Fiamme Oro, rispettivamente nei 400 stile S6 e nei 100 dorso S13, e la 23enne Giulia Ghiretti, della Ego Nuoto Parma nei 100 rana SB4.

Non manca mai nel medagliere azzurro e anche in Messico ha voluto dire la sua la “stella” della nazionale italiana e della Polha Varese Federico Morlacchi: argento nei 100 dorso S9 e bronzo in staffetta 4×100 stile insieme a Fantin, Bocciardo e Barlaam, altro portacolori della spedizione varesina che ha ottenuto il bronzo nella 100 dorso S9. Argenti anche per Francesco Bocciardo, della Nuotatori Genovesi/Fiamme Oro nei 400 stile S6 e per Alessia Scortechini dell’Aniene nei 50 stile S10.

Nei 100 metri dorso, categoria S9 Morlacchi ha chiuso con 1.07.43, alla fine di una rimonta con una progressione delle sue, staccando di soli sette centesimi la sorpresa Simone Barlaam, classe 2000, che ha conquistato la sua prima medaglia al suo esordio ai Mondiali.

La staffetta azzurra dei 4×100 stile libero, con classi miste (34 punti) formata dai campioni Federico Morlacchi e Francesco Bocciardo e dai due giovanissimi esordienti ai mondiali Simone Barlaam e Antonio Fantin ha vinto la medaglia d’argento alla fine di una gara tiratissima che ha concluso la prima giornata dei Mondiali di Mexico City. La staffetta è stata vinta dal Brasile.

Al termine della prima giornata di gare, l’Italia è terza nel medagliere dietro a Brasile e Stati Uniti.