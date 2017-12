Il mondo delle costruzioni si dà appuntamento a Malpensafiere

Un vero e proprio forum per fare il punto della situazione sull’edilizia in provincia di Varese: su input della Camera di Commercio e degli Ordini e dei Collegi del settore, tutto il mondo delle costruzioni vivrà una giornata di analisi e riflessioni mercoledì 6 dicembre a MalpensaFiere di Busto Arsizio. Sarà l’occasione per parlare di messa in sicurezza degli edifici, degli interventi antisismici con il cosiddetto “sisma bonus”, del risparmio energetico e della contabilizzazione del calore, ma anche della commercializzazione dei prodotti da costruzione e della redazione dei progetti di lavori e opere pubbliche oltre che delle principali novità normative del settore.

Non solo, perché in quella circostanza verrà anche presentata l’ultima edizione dell’ormai tradizionale “Listino prezzi informativi opere compiute in edilizia”, quella relativa al primo semestre 2017. La pubblicazione, che sarà disponibile anche online, è stata come di consueto realizzata dalla Camera di Commercio, mettendo a disposizione di imprese, associazioni di categoria e consumatori, professionisti ed enti pubblici un unico punto d’accesso ai prezzi relativi alle opere compiute e ai materiali per l’edilizia: un passaggio importante sulla via della trasparenza e della miglior conoscenza del mercato.

Grazie al lavoro svolto dagli esperti segnalati dalle associazioni di categoria, è stato così aggiornato uno strumento utile a tutti coloro che devono fare i conti, ad esempio, con la sistemazione dell’impianto elettrico o idraulico di casa e con la costruzione di strutture edili: il semplice muretto come l’intera abitazione. Così, nella sezione “Il mio paniere” del portale web è possibile costruire e consultare un listino personalizzato con i prodotti di interesse. Non solo, perché nello stesso sito c’è la possibilità di cogliere l’utilità del computo metrico: uno strumento “facile” per scoprire se inedilizia il prezzo è “giusto”.

Tra le novità dell’ultima edizione del “Listino prezzi informativi opere compiute in edilizia”, al centro anche di approfondimenti in occasione del Forum Edilizia del 6 dicembre a MalpensaFiere, l’aggiornamento dei paragrafi sulle norme tecniche per le nuove installazioni di ascensori e sulle prestazioni vetrarie.

La partecipazione al convegno è gratuita, ma occorre prenotarsi online su www.va.camcom.it .

Il forum assegna crediti formativi.