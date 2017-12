Il mondo dell’edilizia a confronto, tra crisi e lenta ripresa

I rappresentanti del mondo dell’edilizia si sono riuniti oggi, mercoledì 6 dicembre, a MalpensaFiere, in occasione del “Forum sull’edilizia varesina” organizzato dalla Camera di Commercio di Varese in collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali del settore: un importante momento di riflessione sull’andamento del comparto delle costruzioni e occasione di aggiornamento per gli addetti ai lavori su novità normative, opportunità, adempimenti.

Un appuntamento che prosegue nel percorso di attenzione della Camera di Commercio nei confronti di un settore portante come quello dell’edilizia, che come noto ha effetti di moltiplicazione nei confronti di altri comparti produttivi, artigianali, manifatturieri, di servizio. Un settore per il quale si cominciano a intravvedere segnali di ripresa, con un aumento del valore aggiunto generato, nonostante abbia subìto pesantemente gli effetti della crisi in termini di imprese attive (-1.500 dal 2009 a oggi) e di occupazione (-16% tra il 2012 e il 2015).

L’attività della Camera di Commercio a sostegno del comparto dell’edilizia è volta, tra l’altro, ad assicurare la trasparenza del mercato attraverso la rilevazione e pubblicazione dei prezzi informativi, grazie alla collaborazione con soggetti istituzionali (enti territoriali, ASL, Agenzia delle Entrate, ALER ecc.), professionali (ordini e collegi), imprenditoriali (associazioni di categoria) riuniti in comitati tecnici settoriali e in una apposita Commissione che raccolgono e validano le quotazioni.

Il listino prezzi informativi delle opere compiute che è stato oggi presentato nell’edizione 2017 (I semestre) è uno strumento utilissimo a imprese e professionisti per comprendere il proprio posizionamento sul mercato e per costruire preventivi e computi metrici, ai consumatori per supportare le proprie decisioni di investimento e per verificare la congruità del prezzo per interventi sulle proprie proprietà immobiliari commissionati alle imprese locali. Importante anche l’utilizzo del listino in sede giudiziaria per l’individuazione di prezzi di riferimento in caso di contenzioso

Il listino è disponibile in versione online sul portale www.prezzioperedili.va.camcom.it oppure cartacea in distribuzione agli sportelli camerali.