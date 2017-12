Morlacchi a Villa Recalcati per l’anteprima della sua biografia

Grande protagonista alle ultime Paralimpiadi, quelle di Rio 2016 quando vinse un oro e tre argenti, grande protagonista ai recentissimi Mondiali di Città del Messico nei quali ha guadagnato ben sette medaglie, due delle quali del metallo più pregiato.

A soli 24 anni Federico Morlacchi è uno degli atleti paralimpici più importanti d’Italia e uno dei nuotatori simbolo nel panorama internazionale. Nato a Luino e tesserato per la PolHa di Varese, l’azzurro è ora “in vetrina” anche per la sua biografia, scritta insieme a Davide Di Giuseppe.

Il volume, dal titolo “Nato per l’acqua” sarà presentato in anteprima a Varese nel tardo pomeriggio di giovedì 14 dicembre (si inizia alle 18,3o) nella cornice di Villa Recalcati.

La serata, condotta dal giornalista Roberto Bof, sarà introdotta dalla proiezione di “Pesci Combattenti”, il documentario realizzato nel 2016 da Riccardo Barlaam che racconta la preparazione di sette atleti azzurri (compreso Morlacchi) in vista dei Giochi paralimpici di Rio.