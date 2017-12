È morto Maurizio Sabatini, fu sindaco di Varese dall’85 al ’90

È scomparso oggi (domenica), dopo una lunga malattia, Maurizio Sabatini. Fu sindaco di Varese dal 1985 al 1990 per la Dc, l’ultimo a completare il mandato (dopo di lui ci fu Bronzi per due anni) prima della lunga serie di governi targati Lega Nord. La notizia è circolata negli ambienti politici questa mattina, un tam tam tra le varie componenti di Forza Italia e del centrodestra. Aveva 71 anni.

A ricordarlo è Roberto Puricelli, ex-coordinatore di Forza Italia ed ex-presidente del Consiglio Comunale di Varese: «Sono molto dispiaciuto per la notizia della scomparsa di Maurizio, il mio primo pensiero è per la moglie Maria Stella e per i figli, a cui vanno le mie condoglianze».

L’esponente di Forza Italia ricorda il suo rapporto con Sabatini e le rispettive carriere politiche: «Ci si conosce fin da quando eravamo ragazzi e militavamo in Gioventù Studentesca, prima che si trasformasse in Comunione e Liberazione di cui lui è stato uno dei principali esponenti in seguito, a Varese. In Forza Italia lui rappresentava proprio la componente ciellina. Con lui ho sempre avuto un rapporto molto corretto. Lo ricordo come una persona decisa, chiara e rispettosa della parola data. Di persone così coerenti, in politica, se ne trovano pochissimi. Sapeva anche essere ironico e scherzoso. Era un uomo brillante e dotato di grande intelligenza politica».

Poco dopo la conclusione del suo mandato fu travolto dalla Tangentopoli varesina e subì anche una dura condanna (qui la ricostruzione di quegli anni fatta da Pierfausto Vedani) ma nonostante questo Puricelli lo ricorda per «il suo impegno per la città. Ci teneva a ben figurare come amministratore».