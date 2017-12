Una mostra per non dimenticare Norcia e Amatrice

“Per non dimenticare Amatrice e Norcia” è una mostra fotografica curata da Giuseppe Bartolaccini in collaborazione con l’associazione giovanile C.A.O.S.2 e con il patrocinio del Comune di Oggiona con S. Stefano e del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese.

La mostra renderà possibile visionare scatti delle zone del centro Italia colpite dal forte sisma nel 2016, nel dettaglio proprio gli epicentri Amatrice e Norcia, e ci aiuterà a tenere viva l’attenzione e la speranza per le popolazioni che purtroppo ancora oggi non vedono miglioramenti delle proprie situazioni.

Sarà possibile visitarla presso la Sala Consiliare del Comune di Oggiona con S. Stefano, in via Bonacalza n. 146, dal 14 al 21 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00, fermo restando la possibilità di visite guidate o fuori orario per scuole o gruppi semplicemente accordandosi con l’Associazione organizzatrice C.A.O.S.2.

Ma non è tutto, la mostra sarà inaugurata con una serata il giorno di apertura, giovedì 14 dicembre alle ore 21.00 proprio presso la sala consiliare, con presenti autorità, tecnici e volontari che si sono impegnati per le popolazioni terremotate e nel dettaglio saranno presenti il Geom. Davide Tamborini (Consigliere della Provincia di Varese delegato alla Protezione Civile), il Geom. Sabino Gervasio (Consigliere del Collegio Geometri di Bari, iscritto Geometra Volontario per la Protezione Civile A.Ge.Pro e accreditato Nucleo Tecnico Nazionale C.N.G. di Protezione Civile), il Geom. Yuri Chinetti (Iscritto Geometra Volontario per la Protezione Civile A.Ge.Pro e accreditato Nucleo Tecnico Nazionale C.N.G. di Protezione Civile), Giuseppe Lamberto (referente squadra sportiva Rosafanti Rugby di Cassano Magnago), Gabriele Rubello (referente squadra di calcio CSI San Pietro) e ovviamente il fotografo espositore Giuseppe Bartolaccini.

Durante la serata verranno toccati i temi inerenti agli interventi coordinati dalla Protezione Civile, ma anche il tema del volontariato e delle iniziative portate avanti dai singoli cittadini e associazioni, con uno spazio dedicato alle domande delle persone che parteciperanno.

Un tema purtroppo ancora attuale e sul quale troppe volte le informazioni arrivano inesatte e frammentate, cerchiamo di trasmettere la nostra forza alle popolazioni ancora in difficoltà facendo chiarezza con questa serata e portando la nostra testimonianza attraverso questa mostra.

Dal 12 al 21 Dicembre – Sala Consiliare Comune di Oggiona con Santo Stefano (VA)

via Bonacalza n.146

Info e Prenotazioni: compagniaattivaoss@gmail.com