Musica in vinile, cd e dvd. Torna la fiera del disco

Un appuntamento per tutti gli appassionati di musica. Domenica 17 dicembre al Novotel Milano Malpensa è in programma la quinta edizione di “Malpensa vinile”, la mostra mercato del Disco, del CD e del DVD. Una manifestazione organizzata da Azrael Associazione Culturale, responsabile anche dell’organizzazione della Fiera del Disco di Varese e di altri eventi legati al vinile in tutta la Lombardia.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cardano al Campo, si rivolge ai collezionisti ed agli appassionati, che avranno la possibilità di acquistare, vendere e scambiare rarità in vinile, CD, DVD, e memorabilia musicali dagli anni ’50 ad oggi. Saranno presenti gli stand di due storiche fanzine musicali, Jamboree (anni 50/60) e Late for the Sky (anni 70/80).

Dove e come

La manifestazione avrà luogo presso il Centro Congressi del Novotel Milano Malpensa Aeroporto che si trova a Cardano al Campo (VA) in Via al Campo 99 (superstrada SS 336 della Malpensa – uscita Cardano al Campo/Ferno).

Apertura al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 con entrata libera.

FB: Fiera del Disco Varese