“My name is Adil” al Nuovo per una serata con il Villaggio SOS di Morosolo

In occasione della Giornata internazionale per i Diritti dei migranti che si celebra il 18 dicembre in tutto il mondo, i Ragazzi del Villaggio SOS di Morosolo organizzano la 1a edizione di “Fuori&Dentro”.

Il primo di una serie di eventi rivolto agli abitanti del territorio per stimolare una riflessione sui temi legati all’inclusione sociale e all’accoglienza. La serata prevede la proiezione in esclusiva del film “My name is Adil” (qui le informazioni del film).

Appuntamento al Cinema Teatro Nuovo alle 20 e 30 con il saluto di benvenuto da parte delle Autorità, della Presidente del Villaggio SOS di Morosolo e di Giulio Rossini, Presidente di FILMSTUDIO ’90. A seguire, I Ragazzi del Villaggio si esibiranno nel brano rap titolo “If you don’t know me” da loro scritto. Alle 20 e 40 è in programma la proiezione del film. A seguire riflessioni e dibattito.

Costo del Biglietto: Euro 6; Ridotto Euro 4.5.