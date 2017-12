Nadia Toffa, messaggio di speranza sul Facebook de Le Iene

Galleria fotografica Nadia Toffa 4 di 12

Un messaggio di speranza quello che arriva su Facebook. A scriverlo è Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene colpita da un malore improvviso mentre si trovava a Trieste.

“… volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino… ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me… Torno presto.”

Nadia Toffa, 38 anni, è ricoverata nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stata trasportata nella notte, in elicottero, da Trieste.

Il messaggio positivo arriva dopo una giornata di paura per i suoi fans e i suoi numerosi amici, sia del mondo dello spettacolo che no. In tantissimi hanno scritto e postato auguri di pronta guarigione e messaggi di speranza su Twitter e Facebook. Le sue condizioni resterebbero delicate e la prognosi resta riservata.

