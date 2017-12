Nasce Cascate & Trekking, il primo sito italiano dedicato alle cascate

È online da pochi giorni “Cascate & Trekking” (www.cascatetrekking.com), un sito che nasce con l’obiettivo di diventare il portale italiano di riferimento in ambito di cascate. Il progetto parte dalla Lombardia ma vuole allargarsi a tutta Italia e all’estero.

Ideatore del sito è Lorenzo Crespi, giornalista varesino appassionato di trekking e montagna. Una passione coltivata negli anni che si è focalizzata recentemente proprio sulle cascate, uno dei modi più spettacolari che la natura mette in atto per esprimersi e meravigliarci. Al progetto ha aderito con entusiasmo Carlo Scaramuzzi che ha portato la sua preziosa collaborazione tecnica ed esperienza in ambito webdesign e grafica.

Da questo incontro è nata la voglia di condividere la magia di questi luoghi, descrivendo attraverso le parole e le immagini le sensazioni vissute in prima persona. “Cascate & Trekking” presenterà giorno dopo giorno le cascate italiane e straniere, dalle più imponenti e conosciute fino alle più piccole e nascoste. Molto materiale è dedicato alla Lombardia e in particolare alla Provincia di Varese, con alcune chicche da scoprire.

Ma cosa rende le cascate così speciali? Niente di più semplice: le emozioni che sanno regalare. Nel fragore dell’acqua si concentra tutta la potenza e la forza selvaggia della natura che da sempre ci affascina e ci fa sentire parte di qualcosa di grande e stupendo. Le cascate sono per tutti: per ammirarle in molti casi basta scendere dall’automobile e alzare gli occhi verso le montagne. In altri casi si lasciano conquistare con una breve passeggiata, altre volte invece necessitano di più sforzi e lunghe ore di cammino. E poi ci sono quelle nascoste, ma nascoste bene… le più avventurose da raggiungere, e forse le più speciali, perché sono in pochi a godersi il loro spettacolo.

L’obiettivo è quello di coinvolgere gli utenti invitando tutti a contribuire inviando foto e brevi informazioni relative alle cascate osservate a due passi da casa o in giro per il mondo, in modo da creare così una mappatura più completa possibile. Oltre alle cascate nel sito ci sarà spazio per altre meraviglie della natura e dell’ingegno dell’uomo: gole e orridi, ponti sospesi e tibetani e variegate proposte di trekking, alla scoperta di valli, vette, alpeggi, laghi, ghiacciai…

“Cascate & Trekking” è appena nato ma le idee non mancano: è in fase di realizzazione un calendario per l’anno 2018 con le foto delle escursioni più belle che verranno presentate sul sito nei prossimi mesi.

“Cascate & Trekking” è anche sui social:

Facebook: www.facebook.com/cascatetrekking

Instagram: www.instagram.com/cascatetrekking

Twitter: www.twitter.com/cascatetrekking

Youtube: www.youtube.com/channel/UCkgEZJWRV-_4LbKYlRNiWzg