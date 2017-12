Natale amaro, denunciate per aver rubato lucine e decorazioni

I carabinieri di Castellanza hanno denunciato a piede libero per furto due donne, entrambe di Legnano, disoccupate, italiane, una 55enne ed una 50enne, incensurate.

Le due improvvisate e maldestre ladre sono state bloccate dai militari intervenuti su richiesta del servizio di vigilanza privata del “Gigante” di Castellanza. Le due avevano rubato vari capi abbigliamento (alcune maglie da donna) e generi “natalizi” (lucine di natale e decorazioni varie), nascondendo il tutto nelle borse.

Le donne hanno spiegato che la refurtiva doveva costituire in parte (l’abbigliamento) i regali per alcune amiche ed il resto (gli oggetti natalizi) il necessario per le decorazioni delle rispettive abitazioni. Il tutto per un valore complessivo di poco meno di 100 euro.