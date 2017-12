Natale di corsa, con la seconda Christmas Running

Scaldate i motori, anzi le gambe e preparate i vestiti da Babbo Natale: a Brebbia arriva la seconda edizione della Christmas Running. Appuntamento sabato 23 dicembre in centro al paese, grazie all’organizzazione di Comune, Fondazione Terzoli e Centro Diurno.

La corsa a carattere non competitivo parte alle 16.45 per i più giovani (minigiro per bambini fino a 10 anni) e alle 17 per i grandi: 6 chilometri su strada, con vin brulè, cioccolata e panettone per tutti al termine.

Le iscrizioni costano 4 euro, gratis i bambini fino a 10 anni. Sono previsti premi dal 1° al 10° arrivato uomini e donne. Il ritrovo è fissato in piazza Chiesa, a Villa Terzoli.