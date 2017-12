Natale Cuccioloso: tutti i vincitori

Più di 120 foto arrivate via email, 60 nei messaggi di Facebook: è stata una cascata di cuccioli natalizi il concorso “Natale Cuccioloso“.

I vincitori sono stati dieci, in 9 giorni diversi: abbiamo infatti giocato insieme per ben due settimane. Abbiamo scelto di radunare tutti in una bella galleria fotografica che mostra quanto sono adorabili: ma per vedere tutti i partecipanti, guarda le gallerie di Natale Cuccioloso che abbiamo realizzato in queste due settimane.

Il concorso è stato realizzato insieme al villaggio di Babbo Natale di Casciago, che ha offerto i premi giornalieri: una giornata nel villaggio di Babbo Natale, pranzo compreso, per i genitori e un bambino. Ideato e organizzato dall’associazione 23&venti con il supporto di Actl e in collaborazione con Aime e il comune di Casciago, che vede Varesenews come mediapartner: sarà aperto a villa Castelbarco fino a domenica 17 dicembre.

IL VINCITORE DI VENERDì 15 DICEMBRE

Come ultimo vincitore abbiamo scelto un gatto: la cuffia da Babbo Natale di Mathiou meritava l’ultima citazione

IL VINCITORE DI GIOVEDì 14 DICEMBRE

Il coniglietto cuccioloso di Francesca

IL VINCITORE DI MERCOLEDì 13 DICEMBRE

La dolcissima Kyra, fotografata da Geraldina: pronta per Natale e per la foto

IL VINCITORE DI MARTEDì 12 DICEMBRE

Il gatto Leo, fotografato da Roberto nascosto tra i rami dell’albero di Natale

IL VINCITORE DI LUNEDì 11 DICEMBRE

Morgana, “babbona” natalizia di 50 chili immortalata da Tania

I VINCITORI DI GIOVEDì 7 DICEMBRE (Il concorso ricomincia lunedì 11)

Il principino Whisky, in ghingheri per il Natale

Ecco Atena, la cucciolotta “incoronata” di Daniela

IL VINCITORE DI MERCOLEDì 6 DICEMBRE

Il coniglio Champagne appostato sotto l’albero di Carola

IL VINCITORE DI MARTEDì 5 DICEMBRE

Il cane natalizio “posh” di Marta Bernardoni

IL VINCITORE DI LUNEDì 4 DICEMBRE

Il cane-renna di Donatella Schena