Natale da tutto esaurito in agriturismo

Natale da tutto esaurito negli agriturismi lombardi per la giornata del 25 dicembre. E’ quanto emerge da una prima rilevazione della Coldiretti regionale tra gli agriturismi aderenti alla rete di Terranostra Campagna Amica, diffusa in occasione della consegna degli attestati per i primi 26 agrichef lombardi che hanno frequentato il master di formazione organizzato da Terranostra Lombardia.

“La figura dell’agrichef – spiega Alessandra Morandi, Presidente Terranostra Lombardia – è espressione dell’impresa agricola e riveste un doppio ruolo: da un lato è agricoltore, dall’altro è promotore del territorio e del cibo tipico. L’obiettivo del corso di formazione era proprio quello di fornire ai partecipanti tutti gli strumenti utili ad unire e valorizzare la genuinità delle produzioni a Km zero con l’arte della cucina”. Nel percorso formativo i cuochi contadini hanno potuto frequentare laboratori teorici e pratici dedicati a tecniche di cottura, presentazione delle ricette, valutazioni nutrizionali e abbinamenti enogastronomici. Tra i docenti anche Diego Scaramuzza, primo agrichef d’Italia e Presidente nazionale di Terranostra Coldiretti.

I diplomi, consegnati da Alessandra Morandi e dal Presidente di Coldiretti Lombardia Ettore Prandini, sono andati a: Nicola e Cristiano Cumini da Albino (Bergamo), Serena Manenti e Lorenzo Luigi Martinelli da Calcio (Bergamo), Luca Limonta da Ponteranica (Bergamo), Elisa Svanera da Brione (Brescia), Andrea Frasca da Botticino (Brescia), Roberto Riseri da Montodine (Cremona), Emanuela e Monica Dilda da Pessina Cremonese (Cremona), Giulia Di Scanno da Schignano (Como), Raffaele Dondoni da Trezzo sull’Adda (Milano), Stefano Correale da Garbagnate Milanese (Milano), Lucia Magnani e Lisa Valli da Villimpenta (Mantova), Cristina Caramaschi da San Benedetto Po (Mantova), Laura Paganini da Gazzuolo (Mantova), Angela Mazzali da Bagnolo San Vito (Mantova), Stefano Cherubini da Solferino (Mantova), Adele Girelli da Bagnolo San Vito (Mantova), Cinzia Raimondi da Garlasco (Pavia), Davide Stocco da Zenevredo (Pavia), Alessandra Formini da Val Di Nizza (Pavia), Maria Grazia Maestri da Bagnolo San Vito (Mantova), Elisa Turconi da Origgio (Varese), Fiorella De Ambrosi da Montegrino (Varese).

Ogni anno in Lombardia – conclude la Coldiretti – sono oltre 7 milioni le persone che scelgono di mangiare in agriturismo. Sul territorio regionale sono attive più di 1.600 strutture, di cui oltre mille offrono il servizio di ristorazione. Il settore, tra titolari, famigliari e dipendenti, occupa circa 5 mila persone. In generale, la provincia più agrituristica è Brescia con 334 strutture, mentre al secondo e terzo posto troviamo Mantova con 237 e Pavia con 225. A seguire: Bergamo con 160, Como con 152, Milano con 125, Sondrio con 119, Varese con 86, Lecco con 77, Cremona con 72, Lodi 31 e Monza Brianza 15. Le strutture aperte sono quasi raddoppiate in poco più di dieci anni e si tratta di una crescita che va di pari passo con la tendenza a cercare cibo genuino, natura, relax e attività all’aria aperta.