Natale in musica al Sacromonte

Il coro “Europae Cantores” si esibirà per il suo tradizionale concerto di Natale, domenica 17 dicembre 2017 alle 17.30 al Santuario Santa Maria del Monte in Sacromonte di Varese, insieme all’orchestra “Concentus Europae”. Come solito, l’entrata sarà a offerta libera.

Nel programma si alterneranno canti natalizi e musiche sacre della tradizione europea: da Bach a Mendelssohn-Bartholdy, passando da Haydn, Händel e Gade cosicché canti tradizionali inglesi, tedeschi, francesi e della tradizione yiddish. L’orchestra d’archi amatoriale “Concentus Europae” sarà diretto da Daniela de Gasperi.

Da più di trent’anni, e sotto la direzione di Tomáš Škraban dal 2016, il coro “Europae Cantores” riunisce appassionati del canto provenienti da varie nazioni europee – al momento siamo settanta coristi e più di dieci nazionalità! Con due concerti l’anno – uno a Natale, l’altro d’estate – “Europae Cantores” promuove, attraverso la provincia di Varese, un repertorio che riflette questa diversità culturale, cantando pezzi classici, sacri e del folclore europeo sempre in lingua originale.

http://www.europaecantores.net