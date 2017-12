«A Natale non fate regali ai criminali!». I consigli della Polizia cantonale

Le festività natalizie sono alle porte, e a quanto pare questo è uno dei periodi preferiti da ladri e altri malviventi.

La Polizia cantonale ticinese, in collaborazione con le Polizie comunali, la Polizia dei trasporti e le Guardie di confine, ha dato il via anche quest’anno all‘operazione “Prevena” che fino al 24 dicembre aumenterà i controlli sul territorio cantonale, con l’obiettivo di garantire alla popolazione una presenza accresciuta di forze di polizia sul territorio e in ambiti di grande affluenza quali negozi e centri commerciali.

«Alla popolazione che partecipa ai vari mercatini natalizi, nel cantone e fuori cantone, e che approfitta delle aperture prolungate dei negozi, ricordiamo di prestare particolare attenzione poiché i malviventi approfittano della folla e del repentino imbrunire».

Qualche attenzione in più, in casa e quando si frequentano luoghi affollati, può mettere al riparo da brutte sorprese. Ecco qualche consiglio della Polizia cantonale:

evitare, nel limite del possibile, di portare con sé somme consistenti di denaro in contanti usate preferibilmente le carte di credito;

custodire il portamonete nelle tasche davanti o interne, le borse devono essere chiuse;

portare le borsette sempre vicino al corpo e preferibilmente sul davanti o comunque mai perderle di vista (ad esempio sui carrelli della spesa);

mai tenere nello stesso posto le carte bancarie e postali assieme ai codici per il loro utilizzo e, se possibile, non conservare i codici per iscritto;

prestare attenzione quando qualcuno ci urta nella ressa (gli autori provocano lo scontro per distrarre le vittime);

non lasciare oggetti di valore in vista nei veicoli e verificare che le auto siano regolarmente chiuse a chiave quando lasciate in parcheggio.

Segnalate tempestivamente alla Polizia oppure al personale del negozio comportamenti sospetti che notate nel centro commerciale o nei parcheggi. Non esitate a chiamare il 117 e a segnalare situazioni che possono poi sfociare in reati contro il patrimonio.

Per prevenire i furti con scasso nelle abitazioni: