La parola che illumina l’invisibile, gli auguri di Natale dei VersoNauti

Si rinnova, dopo l’interruzione dello scorso anno, l’appuntamento con il reading La parola illumina l’invisibile, che quest’anno si terrà il 16 dicembre alle ore 19.15 presso la sala Kolbe, in via Giambattista Aguggiari 140.

La lettura, organizzata dal gruppo culturale VersoNauti, nasce nel 2010 per celebrare il passaggio dal buio alla luce, nel giorno di Santa Lucia, il cui culto è tradizionalmente legato ai simboli della luce e della vista.

Per chiunque di noi Buio sono i momenti cupi che la vita porta ad affrontare, cui segue un guardare oltre con coraggio per arrivare alla luce della gioia e della speranza. In prossimità del Natale questo assume una dimensione più grande e reca

anche l’attesa di una Luce nel mondo.

Le poesie proposte tracceranno simbolicamente il passaggio e si intersecheranno con momenti di musica e danza. Per la musica si alterneranno la musica sperimentale del giovane sound designer Giulio Carcano, l’intenso violino della tredicenne Isabeau Ferraro e la tastiera del maestro Kingsley Elliot Kay con musiche composte per l’occasione.

La danza verrà portata dalla scuola di danza Space di Ann Veronica Turnbull; parteciperanno la stessa Turnbull e due danzatrici Giulia Cazzaniga e Marianna Cis.

I poeti-lettori che leggeranno testi propri e di altri saranno: Ulisse Barra, Chiara Bazzocchi, Katia Catalano, Rita Clivio, Elisabetta Ferrari, Corrado Guerrazzi, Andrea Sempiana, Valentina Vannetti; parteciperanno alla lettura l’attrice Valeria

Ferrario e gli stessi musicisti Isabeau Ferraro e Kingsley Elliot Kaye e il poeta (anche editore NEM) Dino Azzalin con propri testi inediti.

Verranno letti i seguenti poeti: Dante Alighieri, Ivo Andric, Roberta Dapunt, Carlos De Oliveira, Luis Aguilera, Antonella Anedda, Geltrude Kolmar, Ferdinando Pessoa, William Shakespeare, Attilio Bertolucci, Alda Merini, Franco Marcoaldi, Piedad Bonnet, Jean Tardieu, Giorgio Seferis, Guido Cavalcanti, Czeslaw Milosz, Tonino Milite, Adam Zagajewski, Mariangela Gualtieri, Chandra Livia Candiani, Pierluigi Cappello, Salvatore Quasimodo, Catullo.

La serata sarà a ingresso libero e al termine, come è ormai tradizione, vi sarà l’occasione di uno scambio di auguri con il pubblico, con un brindisi, un piccolo aperitivo e naturalmente una fetta di panettone.