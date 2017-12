Natale e Sant’Ambrogio: a Porto Ceresio un fine settimana scintillante

(foto di Fabio Papapelli)

Si accende l’attesa del Natale e si celebra la festa patronale di Sant’Ambrogio: per Porto Ceresio il fine settimana si annuncia ricco di suggestioni e di appuntamenti.

Domani, giovedì 7 dicembre, prende il via il mercatino natalizio organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, che proseguirà fino a domenica 10 dicembre. Le bancarelle saranno allestite in piazza Bossi, dalle 8 alle 19.

Sempre giovedì sera, alle 21, nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Ambrogio, ci sarà il concerto “Cantiamo insieme il Natale”.

Venerdì 8 dicembre alle 17.30 presso la sala polifunzionale di Piazzale Luraschi, verranno premiati gli studenti più meritevoli, ai quali verrà consegnata una borsa di studio.

A seguire tutti in Piazza Sant’Ambrogio, per l’accensione delle luminarie e per lo scambio di auguri con l’Amministrazione comunale.

Per l’occasione il Gruppo Alpini di Porto Ceresio, distribuirà vin brûlé e panettone a tutti i presenti.

Sabato 9 dicembre sarà dedicato alle celebrazioni per il patrono, con la processione per le vie del paese (ritrovo alle 17.30 al Comune) e la Messa alle 18 in Chiesa parrocchiale.

Alle 19.15 nel salone dell’oratorio il Consiglio pastorale, l’Amministrazione comunale e le autorità invitano tutti allo scambio di auguri. In serata è in programma una cena comunitaria.

Domenica 10 dicembre in occasione dei mercatini di Natale a Porto Ceresio i ragazzi di ASA (l’Associazione Sportiva Dilettantistica di Anffas Varese) faranno una dimostrazione sportiva e sfideranno i passanti nel gioco delle bocce, mentre gli ospiti della Comunità il Sorriso insegneranno a decorare le stelline nell’ambito del progetto “Adotta una stellina”.