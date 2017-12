Natale con il sole poi si annunciano pioggia e neve

Natale con il sole Santo Stefano con la pioggia.

L’anticiclone che staziona sull’Atlantico e l’Europa occidentale si sta indebolendo. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano per la giornata di Natale ancora cielo sereno poi, però nel corso della giornata inizierà la copertura nuvolosa. E’ atteso il passaggio di una perturbazione che porterà precipitazioni tra la notte di lunedì e la mattina di giovedì con neve inizialmente oltre 800-1000m, poi a quote più basse. Mercoledì, in particolare, si prevedono nevicate fino a 500/600 metri.

Le temperature si manterranno tra i 7 e i 10 gradi le azzime e tra i -1 e i 2 le minime.

Da giovedì 28 dicembre nuovo cambiamento con residue precipitazioni nella notte e all’alba, poi asciutto e ventilato da Nord.