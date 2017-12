Natale sui pattini con l’International Skating

Gran Galà “Natale sui pattini 2017” dell’International Skating di Busto Arsizio. L’evento si svolgerà sabato 16 dicembre al PalaCastiglioni di via Ariosto, con inizio alle ore 20.30.

Un evento che ormai fa parte della tradizione bustocca. Sport e spettacolo che si fondono per creare emozioni e soprattutto per passare insieme e festeggiare con tutti gli amici e appassionati del pattinaggio e non solo, un 2017 ricco di soddisfazioni sportive.

L’anno agonistico si è concluso con la Rassegna Nazionale UISP Gruppi Folk che si è disputata l’8, 9 e 10 dicembre 2017 nella cornice dell’Adriatic Arena di Pesaro. Le nostre atlete hanno gareggiato presentando due quartetti dal titolo “I Gatti” e “Salviamo il Pianeta” e un minigruppo dal titolo “Distrazioni da smartphone”. Ottime prove che hanno strappato applausi dal pubblico presente e regalato emozioni evidenziando una continua crescita dei nostri atleti anche nella specialità gruppi.

Il presidente della società International Skating, Marco Frattolillo, ha così commentato con soddisfazione l’anno 2017: “Siamo molto orgogliosi dei nostri atleti e dei risultati ottenuti. Oltre agli ottimi risultati raggiunti a livello di gruppo, nella specialità singolo abbiamo conquistato un titolo nazionale UISP e vari titoli regionali UISP e FISR arricchendo ancora di più il Palmares sportivo della nostra associazione già ricco di successi. E questi successi arrivano solo grazie a un’ottima collaborazione e sintonia tra allenatori e a un consiglio sempre attento alle esigenze dell’associazione di promuovere il pattinaggio organizzando eventi, gare e manifestazioni.

Ma adesso è ora di festeggiare – prosegue il presidente – con il galà natalizio, un momento di incontro e di gioia dove tutti nostri atleti si esibiscono dinanzi a genitori e numerosi appassionati mostrando le loro abilità e i loro miglioramenti esaltando la parte puramente artistica del pattinaggio in veste natalizia”.

E poi tutti insieme a brindare con spumante e panettone