Natale per tutti con Exodus

Anche quest’anno 4Exodus organizza il pranzo di Natale. «La tavola, imbandita per la festa, intende raggiungere come ogni anno tante persone e offrire ad ognuna la possibilità di trascorrere il giorno di Natale in una atmosfera di gioia e di amicizia».

«A Natale le famiglie si riuniscono per trascorrere in serenità questo momento: per chi non ha nessuno o non ha niente, il giorno di festa può diventare un insopportabile fardello di tristezza e l’ennesima occasione di sentirsi invisibili. Per questo continuiamo a considerare importante offrire a chi lo desidera la possibilità di vivere il Natale come in una grande famiglia. Persone di età, lingue, tradizioni, religioni diverse, cristiani e musulmani: una grande famiglia che celebra la propria umanità, il riconoscersi donne e uomini uniti dalla condivisione del cibo e della gioia».

«Abbiamo sempre voluto che il nostro pranzo di Natale diventi immagine concreta che la convivenza è possibile, che il rispetto, l’amicizia, la gioia sono il senso della festa e che esiste per tutti la possibilità di esaudire il desiderio profondo di calore umano».

L’appuntamento è per il giorno di Natale, dalle 13:00, all’oratorio di Madonna in Campagna in via Bachelet, 9 Gallarate.