Nella palazzina dove si simula il volo di quattro aerei

Potremmo chiamarla la palazzina del volo di Malpensa: un luogo all’avanguardia dove i piloti di tutto il mondo verranno a simulare il volo di quattro diversi aerei per imparare o mantenere le proprie certificazioni.

Si tratta del nuovissimo edificio che sorge sul sedime aeroportuale che SEA ha concesso ad Ansett Aviation Italy, una società finanziata da un fondo australiano, che si occupa di fornire servizi di aggiornamento e formazione ai piloti.

La palazzina, che sorge su circa 3000 metri quadrati nei pressi dell’aeroporto, entrerà completamente a regime a gennaio con quattro simulatori diversi: quello dell’Airbus A320, del Boeing 737-800w, del BAe 146 e, vera perla della collezione, il Bombardier Cl-415.

Si tratta di un centro di eccellenza, uno dei pochissimi indipendenti che esistono poiché la norma è che siano le compagnie aeree a dotarsi di questi macchinari. Qui, invece, si sta trattando per l’addestramento di tantissime compagnie aeree, da Meridiana ad Easyjet, da Neos a Blue Panorama.

«Sono simulatori molto costosi che vanno da un minimo di 10 a 20 milioni di euro – spiega il direttore generale di Ansett Aviation Italy Flavio Sordi -. Sono macchine certificate che riproducono esattamente le condizioni di volo e le risposte degli aeroplani in tutte le condizioni possibili. Qui gli equipaggi si addestreranno per affrontare tutti i casi di avarie che possono capitare in volo: dalle condizioni atmosferiche agli incendi al motore».

L’investimento complessivo che ha portato questa struttura a Malpensa si aggira intorno ai 60 milioni di euro ed è stato reso possibile grazie ad un business plan che si è basato soprattutto sul simulatore di volo del CL-415, l’aereo antincendio che si vede all’opera nei grossi incendi boschivi.

Si tratta in realtà di un unicum perché quella sorta vicino a Malpensa è l’unica struttura di addestramento esistente al mondo attraverso un simulatore.