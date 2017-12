Neve fino al pomeriggio, martedì migliora

Non disperiamo perché la neve serve, e i vantaggi che porta sono infinitamente superiori ai piccoli disagi della ripresa settimanale, coi suoi ritmi che per tutti devono essere dilatati per via delle difficoltà negli spostamenti, anche brevi (la foto è del lettore Francesco Pelle).

La neve, che tutto rallenta, ci farà compagnia solo per la giornata di oggi, lunedì, e forse qualche fiocco in montagna lo si vedrà anche domani, giorno in cui il tempo migliorerà. È invece previsto un peggioramento delle condizioni meteo già a partire da giovedì.

SITUAZIONE – “Una attiva perturbazione atlantica transita oggi sul N-Italia, accompagnata da correnti umide e miti meridionali. La presenza di aria fredda al suolo ha portato nella notte la neve fino a basse quote. Il tempo resterà perturbato fino a martedì mattina, ma con rialzo del limite della neve a quote collinari”: così il Centro Geofisico Prealpino nel bollettino diramato nella giornata di oggi, lunedì 11 dicembre.

PREVISIONI – Per oggi, lunedì, “cielo coperto con debole neve inizialmente ancora fin sulla pianura. Graduale passaggio a pioggia a partire da Est con limite delle nevicate in rialzo a 800 m nel pomeriggio. In montagna accumuli stimati tra 20 e 50 cm, più abbondanti su Valtellina e Orobie”.

Martedì nuvoloso, fino al primo mattino ancora piogge sulla pianura. In giornata perlopiù asciutto e qualche schiarita. Ancora un po’ di neve solo in montagna. Rialzo delle temperature.

Mercoledì abbastanza soleggiato con nuvolosità bassa irregolare o nebbie sulla pianura. Asciutto.

TENDENZA – Giovedì 14 e venerdì 15 dicembre: Probabilmente nuvoloso. Pioviggini in pianura e nevischio sulle Prealpi oltre 600-800m.

LE TEMPERATURE – Le temperature massime, vale a dire quelle registrate nel primo pomeriggio, resteranno basse, ma abbondantemente sopra lo zero. A preoccupare, soprattutto per chi viaggerà questa notte, saranno le minime, che in alcuni casi andranno sotto zero provocando formazioni di ghiaccio sulle strade.