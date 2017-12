Neve e ghiaccio, attenzione alle strade

Alba innevata nel Varesotto, la neve che in diversi punti della provincia è cominciata a scendere dal tardo pomeriggio di ieri, domenica, continua d imbiancare tetti e strade.

Sulle strade minori gli accumuli sono di pochi centimetri e si consiglia la prudenza.

Le principali direttrici di traffico, dice la Polstrada di Varese, sono percorribili, sempre con pneumatici da neve montati e catene pronte all’uso. I vigili del fuoco di Varese segnalano alcuni interventi per auto fuori strada alla rasa (Varese) e nella zona del Luinese.

Per il momento Areu segnala dalla mezzanotte sei incidenti stradali con feriti in modo non grave: Venegono Inferiore, Lavena Ponte Tresa, Varese, Sumirago, Arsago Seprio, Porto Valtravaglia.

I TRENI – Nella prima mattinata di oggi si è verificato qualche disagio sulle linee ferroviarie in parte dovuti alla neve, in parte ad un problema ad un passaggio a livello che ha causato ritardi.

METEO – Le previsioni parlano di un miglioramento a partire dal pomeriggio anche se non è escluso che i fiocchi possano fare ritorno tra giovedì e venerdì ma solo sopra gli 800 metri.