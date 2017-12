Neve sull’Alto Varesotto, venerdì giù le temperature

Risveglio sotto la neve nei rilievi del Luinese (nella foto la Forcora, scatto di Simone Riva Berni), sui comuni di mezza collina della Valcuvia e in Valganna; pioggia altrove, con temperature che si alzeranno per poi abbassarsi verso il weekend.

È la fotografia di questa mattina, 27 dicembre, con precipitazioni nevose quasi inaspettate per la gioia degli amanti del bob e delle slitte che troveranno di cui divertirsi sulle nostre montagne.

VIABILITA’ – Non si segnalano particolari problemi sulle strade, Polstrada non ha rilevato sinistri o turbative della viabilità. Si consiglia prudenza negli spostamenti e le accortezze legate al rispetto delle regole in questi casi: muoversi con catene a bordo o pneumatici invernali.

SITUAZIONE METEO – “Una saccatura transita e si approfondisce sull’Italia prolungando per oggi il maltempo con precipitazioni diffuse. Da domani venti settentrionali apporteranno un miglioramento con temporaneo calo delle temperature, più marcato in montagna”: questa è la fotografia del Centro Geofisico Prealpino sulla situazione meteo dei prossimi giorni.

PREVISIONI – Oggi, mercoledì 27 “cielo molto nuvoloso o coperto con piogge in pianura. Nevicate abbondanti sulle Alpi oltre circa 700m e fiocchi misti ad acqua localmente a quote inferiori. In serata attenuazione delle precipitazioni e qualche breve schiarita all’ovest”.

Giovedì 28 “ancora nuvole in mattinata con qualche pioggia in esaurimento tra Garda e Mantovano. Da metà giornata schiarite irregolari a partire dal Piemonte in graduale estensione al resto della regione. Vento da nord in montagna e a tratti favonio fino in pianura con locale rialzo termico”.

Venerdì 29 arriva il freddo: “Bel tempo prevalente, con qualche velatura di nubi alte e in serata nuvolosità più consistente ma asciutto o soltanto qualche fiocco sui rilievi alpini. Temperature in calo, gelo invernale all’alba”.

TENDENZA – Sabato 30 e domenica 31 dicembre: “In parte soleggiato, con alcuni passaggi nuvolosi. Perlopiù asciutto salvo qualche debole nevicata in montagna. Via via meno freddo”.