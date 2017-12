Una nevicata e la luce si spegne

Egregio direttore,

Mi perdonerà se mi rivolgo a Lei senza invito, ma quando ormai certe situazioni diventano troppo ripetitive si finisce di rinunciare anche ad arrabbiarsi.

Che nelle nostre zone durante la stagione invernale succede che nevichi mi sembra scontato; quello che non dovrebbe succedere è che con un po’ di neve (pesante) interi villaggi restino senza corrente elettrica. Colpa delle disposizioni che impediscono di effettuare la manutenzione lungo le linee (taglio piante dato che si tratta di terreni privati?)

Pensa che bello lavorare nel bosco con il bel tempo, e invece no li mandiamo con la neve, sarà vero? O si cerca di raschiare il fondo del barile nella speranza che non nevichi e che vada tutto bene? Bravissimo il sindaco di Maccagno a chiedere quando i suoi concittadini potranno tornare al caldo, ma andiamo anche a vedere dove e quando è stata fatta la manutenzione a quelle linee. Per chi non avesse idea di che cosa vuol dire passare tutto il giorno con i piedi nella neve li inviterei a passare qualche notte in compagnia dei tecnici addetti agli interventi di riparazione guasti che per loro non c’è differenza tra lavoro notturno e diurno.

Aumenta solo il rischio di farsi male e per cosa poi ? per risparmiare sulla manutenzione? E poi leggere sui giornali che basta morti e feriti sul lavoro? (leggi ultimamente Pres. Mattarella) E ai clienti non pensa nessuno solo rimbarbirli di pubblicità per cercare di fregarli e fregarseli tra azienda e azienda? Senza contare che stiamo parlando di Persone, anziani, bambini, ammalati, donne, un mondo di disagiati che è proprio vero non conta nulla.

Si capisce che il mondo con questa globalizzazione si è rivoltato come un calzino ma il buco si è allargato sempre di più. Potrei continuare ancora ma

ho il forte dubbio che nessuno voglia intendere questo mio “richiamo”, diciamo così per non cadere nella volgarità.

Ringraziandola per lo spazio concessomi la saluto augurandole.

Buone Feste con la luce. Sempre a disposizione.