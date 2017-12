Il nome di Gallarate su una locomotiva delle Ferrovie Svizzere

Un tempo era un classico: le locomotive a vapore avevano il nome dei paesi e delle cittadine che attraversavano. E ora la tradizione ritorna in modo più moderno: Sbb Cargo ha deciso di dare a 18 locomotive il nome delle città più importanti attraversate dai convogli della società, che opera in particolare sull’asse Genova-Rotterdam.

E tra le prime due locomotive, una ha ricevuto il nome di “Gallarate”. Del resto, la cittadina in provincia di Varese è uno dei nodi più importanti (qui si diramano più linee, verso Domodossola,Luino, Varese, Milano) e ospita anche la sede operativa di Sbb Italia, in via Damiano Chiesa.

La locomotiva in questione è una potente E193 Siemens, formalmente in carico ad una società che la fornisce in leasing per Sbb. La “Gallarate” fa parte dei primi due esemplari forniti, insieme alla “Olten”, cittadina del Canton Soletta.

Le E193 sono l’ultima generazione di locomotive elettriche Sbb Cargo, società che ha iniziato a operare in Italia da 15 anni e più, dalla liberalizzazione delle merci nel 2001. Hanno una potenza di 6400 kW, pari a 10mila cavalli.

Per queste locomotive è stata scelta una livrea nuova, realizzata in collaborazione con Railcolor e di chiara ispirazione elvetica, come del resto per gran parte dei mezzi Sbb: frontale interamente rosso, con croce bianca della Confederazione e fiancate con un motivo raffigurante le Alpi, stilizzate.

Sbb ha concluso anche un accordo con il Comune di Gallarate, grazie al quale fornirà un “trenino” turistico su gomma, che girerà nel periodo natalizio in città.