Non si ferma al posto di blocco: scoperto a guidare senza aver mai avuto la patente

Non rispetta l’”Alt!” dei carabinieri, viene inseguito e bloccato per le vie di Busto Arsizio: i militari hanno scoperto che l’uomo, un 45enne, rappresentante, pregiudicato, non ha mai conseguito la patente di guida.

I fatti nella tarda serata di mercoledì 6 dicembre a Busto Arsizio, in via Della Brughiera, dove i carabinieri della compagnia bustocca avevano organizzato un posto di blocco.

L’uomo non si è fermato ed ha tentato la fuga in macchina, terminata in zona cimitero: i militari lo hanno denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, documento che poi si è scoperto non aver mai conseguito, nonostante svolgesse il lavoro di rappresentante e quindi spesso in macchina per incontrare clienti in giro per la Lombardia.