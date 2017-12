Non si ferma la serie nera dei Bandits Varese

Altra partita e altra sconfitta per i Bandits Varese che proseguono nella serie nera portando a otto il numero di KO consecutivi nel torneo dell’Italian Hockey League. Nel match valido per la 15a giornata, disputato al PalAlbani, festeggia infatti il Caldaro che puntella così la propria classifica in zona playoff e tiene i gialloneri bloccati a quota 15.

6 a 3 il punteggio finale a favore dei Lucci, e forse l’unica – piccola – consolazione della serata per la squadra di John Cacciatore è proprio il numero di reti segnate, vista la sterilità sottoporta dimostrata nelle uscite recenti. Tre gol comunque insufficienti per battere gli altoatesini che vendicano così la sconfitta interna (2-3) dell’andata.

Un solo gol nella frazione di apertura, peraltro dominata dagli ospiti: lo mette a segno Gamper dopo 7′, paradossalmente proprio dopo qualche momento passato dai gialloneri nel terzo d’attacco. Nella seconda metà del periodo il Varese deve fare i conti con le prime penalità (ai fratelli Mazzacane) e non riesce a imbastire una replica al vantaggio del Caldaro.

Al rientro sul ghiaccio in poco più di 5′ il risultato cambia tre volte. Prima arriva il pareggio dei Bandits con capitan Teruggia, poi l’allungo dei Lucci con le reti a stretto giro di posta di Felderer e Pichler. Nel momento più difficile (penalità di 2+10 a Di Vincenzo) però, il Varese trova la forza di reagire: poco dopo la metà gara i Bandits firmano un nuovo pareggio grazie alle marcature di Rizzo (in superiorità) e di Sorrenti, con M. Mazzacane assistman in entrambe le occasioni.

Quando però il match pare raddrizzato, ecco la nuova doccia gelata: in avvio di terzo periodo Volcan e Gamper trovano i gol del 3-5 che demoralizzano definitivamente il Varese, punito anche da Pichler con l’uomo in più a 8′ dalla conclusione.

In classifica i gialloneri restano noni a due punti dall’Alleghe, battuto un po’ a sorpresa dal Chiavenna che dunque torna ad avvicinarsi ai ragazzi di Cacciatore. Venerdì 8 dicembre si torna sul ghiaccio con i Bandits attesi alla trasferta di Feltre contro il fanalino di coda: ovvio che i tre punti siano vitali, a questo punto, anche se il programma propone pure un Alleghe-Como che favorirà una delle due rivali dirette per l’ottava piazza. Ma intanto i gialloneri devono tornare a fare il loro: di questi tempi sarebbe già un grande passo avanti.

Bandits Varese – Sv Kaltern Caldaro Rothoblass 3-6 (0-1; 3-2; 0-3)

Marcatori: 6.57 Gamper (C – Pircher, Waldthaler); 21.08 Teruggia (V – Di Vincenzo), 22.31 Felderer (C – Pichler, Stricker), 25.01 Pichler (C – Stricker, Felderer), 32.16 Rizzo (V – F. Borghi, M. Mazzacane), 36.12 Sorrenti (Barban, M. Mazzacane); 41.45 Volcan (C – Pircher), 43.15 Gamper (C – Stricker), 52.00 Pichler (C – Waldthaler, Bergenzer).

Varese: Broggi (Bertin); Barban, Papalillo, F. Borghi, Cesarini, Rigoni, E. Mazzacane, Cortenova; Andreoni, M. Mazzacane, Privitera, Di Vincenzo, Teruggia, Pirro, L. Mandelli, Principi, P. Borghi, Rizzo, Sorrenti, Merzario. All. Cacciatore.

Arbitri: Cassol e Piniè (De Zordo, Soia).

Note. Penalità: V 20, C 8. Spettatori: 137.