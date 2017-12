Novembre tra stelle Michelin e il festival del giornalismo

Ripercorriamo le notizie del 2017 scorrendo mese per mese quelle che sono state più lette dai nostri lettori. Ecco il mese di novembre.

Novembre è stato il mese di Glocalnews, il festival del giornalismo digitale organizzato da Varesenews a Varese, ma anche di tante altre notizie molto lette dai nostri lettori. Notizie belle e, purtroppo, anche molto brutte.

A partire dalla scomparsa di Anna Scaltritti, preside dell’istituto Ponti. La dirigente è morta dopo aver combattuto contro la malattia. Fino all’ultimo è stata vicina ai suoi ragazzi.

Una buona notizia, lettissima nel mese di novembre, è stata invece quella che ha raccontato di come l’edizione 2018 della prestigiosa guida culinaria Michelin abbia premiato i ristoranti varesini assegnando una stella a Ma.Ri.Na, Acquerello, Ilario Vinciguerra e La Tavola. La Lombardia si è confermata una delle regioni più importanti d’Italia.

Molto letta anche la notizia dell’arrivo a Varese del primo treno da Mendrisio per la nuova tratta dell’Arcisate-Stabio. Era solo una prova dal nuovo anno sarà realtà.

Una notizia molto letta è stata anche quella del terribile incidente avvenuto in centro a Gallarate a due anziani in macchina. L’uomo alla guida è deceduto, la donna trasportata in ospedale dopo una carambola fuoristrada.

L’eco nazionale che la trasmissione RAI ha dato alla vicenda di Giuseppe Uva ha fatto si che il nostro articolo sui fatti di quel caso sia tornato ad essere uno dei più letti del mese di novembre.

Infine, una tinta di giallo con l’arrivo delle biciclette Ofo. Dopo il suo primo ingresso in Italia, a Milano, l’azienda ha scelto Varese come seconda città della nazione.