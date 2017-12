Tre camere per le degenze nel futuro della Oncoematologia pediatrica

Ci sono grandi novità in arrivo nel delicato reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale del Ponte. Ad illustrare i “lavori in corso” al quinto piano è stato Marco Ascoli, presidente della fondazione Giacomo Ascoli, a margine della cerimonia di donazione di due cyclette al day hospital.

«Dopo il 2017, l’oncoematologia pediatrica non sarà più solo un day hospital, ma una struttura dipartimentale – spiega il presidente della Fondazione Giacomo Ascoli, che si è adoperata per questa struttura – Questo vuol dire poter curare anche per periodi di qualche giorno i bambini che vengono qui, compreso il ricovero notturno».

Per questo motivo: «C’era la necessità di creare della camere adatte a questo tipo di patologia – ha continuato Ascoli nell’intervista video – La fondazione Ascoli ha perciò deciso di intervenire facendo proprio il progetto: e quindi di finanziare da un lato i lavori della piano di degenza diurna, dall’altro anche i lavori per tre camere adatte allo scopo, che saranno al terzo piano, utili per la lunga degenza. L’impegno che ci siamo assunti è di circa 600mila euro, spalmato su questi due progetti».

Naturalmente: «Il progetto principale è al quinto piano, dove saranno fatti i principali lavori, tra cui l’aria condizionata. Al terzo piano invece l’impegno principale è quello di provvedere agli impianti e ai filtri dell’aria. Questo ci apprestiamo a fare nel 2018».