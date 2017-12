Obbligo pneumatici invernali, si intensificano i controlli

Le previsioni meteo non sono sicuramente tra le migliori, e con la sempre maggiore possibilità di fenomeni di gelicidio si intensificano anche i controlli sulle strade. Per chi non ha dotato la propria vettura di pneumatici invernali o catene da neve a bordo, si vedrà sanzionato dalle forze dell’ordine.

Montare le gomme termiche più idonee per la propria vettura è una delle forme di prevenzione più importanti nel periodo invernale. Sicuramente per il fatto che si incrementa la tenuta di strada della propria vettura, ma anche che allo stesso tempo si può ridurre il tempo di frenata della stessa nel caso di necessità. Questo particolare tipo di pneumatici, grazie a un disegno più pronunciato sul battistrada offrono una migliore dispersione della neve e dell’acqua che si trova tra il pneumatico vero e proprio e il fondo stradale.

Le condizioni climatiche presenti nei mesi invernali, mettono a dura prova le capacità di guida degli automobilisti. Infatti, gelo, pioggia e ghiaccio sono degli insidiosi nemici che spesso non lasciano scampo se non si è ben attrezzati. Il 50% circa delle provincie italiane, proprio per mettere in sicurezza gli automobilisti rendono effettive una serie di ordinanze per obbligare il montaggio di pneumatici invernali o la presenza di catene da neve a bordo della propria vettura.

Cosa rende speciali i pneumatici invernali?

I pneumatici invernali, oltre ad avere un battistrada con delle scanalature più accentuate, sono realizzati con delle mescole che permettono al pneumatico di essere meglio aderente alla strada anche a basse temperature. Al contrario dei normali pneumatici, che sono in grado di offrire una buona aderenza solo in presenza di temperature sopra i 7/8 gradi centigradi, i pneumatici invernali sono ideali da utilizzare anche quando il fondo stradale si trova vicino allo zero.

L’adozione di questo tipo di pneumatico, oltre a migliorare la manovrabilità della propria vettura, è anche in grado di diminuire i tempi di frenata. Cosa molto importante, se si viene coinvolti in un tamponamento o in una situazione di particolare pericolosità sulla strada che si sta percorrendo.

M+S, che significato ha questa sigla?

Per chi è alla ricerca di una gomma termica di buona qualità, è bene verificare che siano presenti una serie di certificazioni. Certificazioni che attestano il superamento di severi test sulla qualità di un determinato pneumatico alle condizioni proibitive che si possono avere nei periodi invernali.

La presenza della sigla “M+S” che indica le parole Mud + Snow (termini inglesi che in italiano sono tradotti con Fango + Neve), sono una garanzia di affidabilità di quel pneumatico per chi si troverà a guidare su strade innevate o ghiacciate. L’aderenza e la stabilità di questi pneumatici, utilizzati per lo più nel periodo invernale infatti, nel corso degli anni sono stati sicuramente un aiuto per tutti quegli automobilisti che si sono trovati in situazioni di guida estrema.

Come ultime cosa, è bene ricordare che l’obbligo di montare i pneumatici invernali o la presenza di catene da neve a bordo, sussiste anche se sulle strade non è presente neve o ghiaccio. Questa ordinanza, ha lo scopo di prevenire problematiche nel caso un autista si trovi a guidare su strade innevate. Quindi, ha senso che si rispetti anche se si è sicuri di trovare le strade pulite.