Occhio ai truffatori, ecco come riconoscerli

Regola numero uno: conoscere chi ti vuole “fregare” e batterlo in furbizia. In questi ultimi mesi gli episodi di truffe ai danni di anziani, e non solo, si sono moltiplicati. Ed è allo scopo di prevenire episodi di questo genere che il Comune di Azzate, la Pro Loco e il gruppo di controllo del vicinato con la partecipazione dei Carabinieri e della Polizia Locale, gestione associata, hanno organizzato una serata aperta al pubblico. Il tema saranno, appunto, le truffe e i furti: si parlerà principalmente di fatti realmente accaduti e di tutto ciò che possa mettere in guardia i cittadini da malintenzionati.

L’appuntamento è per mercoledì 6 dicembre alle ore 20.30 nella sede della Pro Loco di Azzate in via Volta 26.